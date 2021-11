Vestidos negros: ocho formas de llevar este básico de armario que son tendencia en otoño 2021

De todos es sabidos que tener un vestido negro en el armario es de materia obligada. Las firmas lo saben y por eso, temporada tras temporada ponen ante nuestros ojos los vestidos negros más bonitos del mundo mundial. Aunque, como ya somos expertas, nosotras tenemos varios vestidos negros de fondo de armario y ahora a lo que nos dedicamos es a buscar vestidos cortos para combinar con botas, así en general.

Co a estas alturas del partido ya podemos afirmar que somos unas expertas en tendencias, es lógico que en nuestro fondo de armario convivan todos los vestidos negros habidos y por haber. Desde el clásico vestido midi de punto hasta el LBD, pasando por el diseño más ochentero. La materia prima la tenemos, pero ahora toca ver todas las combinaciones posibles con vestidos negros con las que apostar por las tendencias del otoño 2021.

Siempre se llevan los vestidos negros, pero cada temporada hay formas nuevas de combinarlos y nosotras te vamos a dar las ocho formas de llevar este básico que son tendencia este otoño 2021. Prepárate para querer llevarlas todas, aunque sabemos que no será un problema porque en tu armario hay más de un vestido negro (y más de dos).

Look con vestido negro de mangas abullonadas y tacones

Tener un vestido negro en versión mini es garantía de éxito, pero este otoño 2021 es el momento de que vayas un paso más y te marques el lookazo con un diseño de mangas abullonadas en versión XXL. Piérdele el miedo a las tendencias maxi y arriésgate con un vestido negro de estas características. Dale un contrapunto más lady a esta prenda tan ochentera y apuesta por unas medias de lunaritos (esas que ha puesto súper de moda La Vecina Rubia) y súbete a unos taconazos de infarto. Juégatela con un total black, como la chica de la imagen, o dale algo de color con un bolso (esta vez en versión mini) de color rojo.

Look con vestido negro largo, biker y botas vintage

Un clásico donde los haya, pero que este otoño 2021 coge más importancia y se convierte en una súper tendencia. En versión midi, el vestido negro es la prenda básica del otoño, diríamos, incluso, que forma parte de nuestro uniforme. Apostar por un vestido negro de estas características es todo un acierto, pero este otoño es el momento de incorporar al outfit una apertura lateral que le de al estilismo un toque súper sofisticado y con el que subir de nivel esa biker y botas bajas, las eternas compañeras de un vestido negro.

Look con vestido negro largo, botas de cordones, biker y gorro

El look más grunge que podemos conseguir con un vestido este otoño y, a la vez, el que más vamos a usar. Si ya de por sí un vestido negro es una prenda de la que solemos tirar bastante en nuestro día a día, esta apuesta de look se va a convertir en el básico más ponible de este otoño. Súper en tendencia, las botas de cordones se convierten en el calzado perfecto para este look grunge con vestido negro.

Look con vestido negro midi y botines

Ya hemos dicho que un vestido negro nunca puede faltar en un buen fondo de armario que se precie, pero como hablamos de tendencias, toca sacar a la palestra uno de los diseños más de moda este otoño. Como puedes imaginar, el vestido negro del que hablamos está confeccionado en punto, pero, el lugar de ceñirse al cuerpo, se presenta en una versión trapecio que hace que la prenda sea súper cómoda y elegante. Con unos botines y un bolso minimalista, ambos en negro, tendrás el lookazo de otoño más ideal.

Look con vestido negro mini, biker y botines

Un LBD podemos combinarlo de todas las formas posibles, pero ésta es una de la que más nos gusta. Aunque, para estar súper en tendencia, te recomendamos que combines tu vestido negro con una biker efecto piel, unos botines y una bufanda XXL en algún color atrevido (rojo, turquesa, rosa fucsia...)

Look con vestido negro y americana de cuadros

Si a la elegancia de un vestido negro le sumamos la americana de cuadros más en tendencia del otoño y unos botines, el resultado es el lookazo más ideal de toda la temporada. Da igual para qué contexto apuestes por el, el resultado no puede ser más ideal.

Look con vestido negro y botas militares

Uno de nuestros looks con vestido negro preferidos, el del diseño básico con cuello a la caja y biker. Este otoño se reviosiona el outfit para apostar por un calzado mucho más en tendencia, como es el caso de las botas militares. Este looks sienta de lujo si apuestas por el en una versión total black.

Look con vestido negro de punto y zapatillas deportivas

El verdadero look con vestido negro más en tendencia del otoño 2021. La moda comfy llegó a nuestras vidas el pasado 2020 y este lookazo es la prueba de que la comodidad y el estilo jamás de los jamases están reñidos. Como hemos visto antes, el vestido negro se vuelve un poco más sexy con una abertura lateral, pero la comodidad y el rollazo de las zapatillas deportivas lo llevan a otro nivel.