El vestido negro de Mango que por fin pone de acuerdo a altas y bajitas porque hace tipazo máximo.

Parecía imposible que altas y bajitas pudieran ponerse de acuerdo con una prenda, y menos con un vestido. A pesar de que ahora estén de moda los vestidos cortos con botas altas, no es una tendencia que a la que todas nos podamos apuntar. Una lástima, porque el vestido mini y fruncido de Mango debería quedarnos igual de bien a todas. Aunque no hay mal que por bien no venga. Para resarcirse, Mango acaba de lanzar un vestido negro que por fin pone de acuerdo a altas y bajitas porque hace tipazo máximo y es perfecto para llevarlo con los abrigos más calentitos.

Es probable que a simple vista pueda parecer un vestido sencillo y minimalista (sobre todo por el cuello vuelto), pero está claro que ese tipo de prendas terminan convirtiéndose en las que más uso les damos por las múltiples combinaciones que podemos hacer con ellas (es una de las ventajas del color negro).

Además, al tener el don de hacer tipazo máximo con independencia de la estatura, el vestido negro de Mango se convierte en esa prenda comodín por la que apostar siempre que no sepamos qué ponernos y queramos ir espectaculares.

Además de ser negro, el vestido de Mango que pone de acuerdo a altas y bajitas tiene el largo midi perfecta para quedar de maravilla con cualquier tipo de calzado, desde unas zapatillas deportivas (el básico más perfecto para el día a día), hasta unas botas altas súper en tendencia o unos botas militares con suela track. Los taconazos también le van de miedo a este vestido negro de Mango, pero, al ser de punto, creemos que es mejor manejar otras opciones de calzado.

Al aportar por un diseño tan sencillo sin grandes detalles, más allá del espectacular escotazo de la espalda, el vestido negro de Mango que ha puesto de acuerdo a altas y bajitas se convierte en una prenda de vestir súper versátil. Dependiendo del bolso, los zapatos, los accesorios y el abrigo (sí, a este vestidazo le pega un abrigo) con el que lo combines en los próximos meses puedes dar con looks más sofisticados, convencionales, informales, alternativos, deportivos o comfy.

El horizonte es tu imaginación y poco o nada importará tu estura con este vestido negro de Mango. Hace tipazo a altas y bajitas y sólo tendrás que elegir cómo combinarla para sentirte la reina máxima del street style.

Así es el vestido negro de Mango que hace tipazo a altas y bajitas

Se trata de una prenda con un diseño entallado y confeccionado en tejido de punto fino. Se presenta con un largo midi, cuello vuelto y una espectacular abertura en la espalda que lleva a otro nivel el vestido negro que por fin pone de acuerdo a altas y bajitas porque hace tipazo máximo.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido negro de Mango que hace tipazo a altas y bajitas tiene un precio de 49,99 euros.