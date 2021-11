Vestidos cortos y botas altas, así se lleva la tendencia revelación y más favorecedora del otoño 2021.

Teníamos ganas (quién nos lo iba a decir) de que por fin bajasen las temperaturas para poder empezar a llevar las prendas básicas de otoño que llevan tanto tiempo guardadas en un rincón del armario. Aunque, de lo que más ganas teníamos era de poder ponernos (por fin) los vestidos cortos más ideales con esas botas súper en tendencia que fichamos hace un mes y todavía no hemos tenido ocasión de ponérnoslas.

A pesar de que siempre hemos dicho que tener un vestido midi es garantía de éxito, este otoño tenemos una nueva incorporación que ya se ha postulado como la tendencia revelación y favorecedora. Como habrás intuido, hablamos de los vestidos cortos y las botas altas, la combinación más ideal, rompedora y con rollazo del otoño 2021 y por la que estábamos deseando que bajasen las temperaturas.

Aunque, ahora que por fin podemos combinar nuestros vestidos cortos con botas altas nos surgen dudas sobre cómo hacerlo para marcarnos el lookazo del otoño. Tranquila, hemos preparado una selección de looks con vestidos cortos y botas altas para que tengas claro cómo se lleva la tendencia revelación y más favorecedora del otoño 2021. ¿Preparada para hacerte con la tuya? Nosotras tenemos súper claro cuál es nuestro look con vestido corto y botas altas favorito.

Look con jersey XXL a modo de vestido y botas cowboy

¿Quién no se ha puesto un jersey XXL a modo de vestido para estar por casa? Es el momento de darle más vida a ese jersey oversize que tan bien nos sienta y apostar por combinarlo con unas botas altas tipo cowboy y marcarnos el lookazo con más rollo del otoño. Además de cómodo y calentito.

Look con vestido súper corto, botas altas, biker y sombrero

Darle un punto rockero a ese vestido corto en tonos claros nunca ha sido tan sencillo como ahora. Sólo tienes que combinarlo como Dulceida, con unas botas cowboy, una biker y un sombrero, y ser la verdadera reina del otoño.

Look con vestido corto de flores y botas altas, pero planas

Esta claro que este otoño los vestidos cortos se llevan estampados, sobre todo si son de flores. Si eres de las que llevan vestido durante todo el otoño y buscas un look cómodo, pero sofisticado, combina tu vestido corto de flores unas botas altas, pero planas.

Look con vestido corto tipo americana y botas track

Son dos tendencias súper en auge este otoño, aunque jamás se nos habría ocurrido combinarlas entre sí. Por eso esta propuesta de look nos parece tan rompedora, porque toma la sofisticación de un vestido tipo americana y le da un punto súper grunge con unas botas track de estilo militar.

Look con vestido corto, parka y botas altas

El clásico de los clásicos de todos los otoños. Siempre es un acierto combinar un vestido corto, si es con corte evasé, mejor, con unas botas altas tipo cowboy y la eterna parka verde que todas tenemos de fondo de armario.

Look con vestido, cárdigan y botas altas

La comodidad, como bien hemos aprendido este año, no está reñida con la elegancia. Aunque esta propuesta de look, más que elegante, tiene rollazo y eso es lo que de verdad nos encanta de ella. De estética muy comfy, la idea de combinar ese vestido corto con un cárdigan y unas botas altas nos parece perfecta como uniforme del otoño.

Look con vestido corto de flores, botines y biker

Otro clásico de todos los otoño, por eso nos gusta tanto. La combinación de un vestido súper cortito y estampado como el de la imagen con una biker y botines nos parece perfecta para apostar por ella en looks de diario.

Look con vestido corto y estampado y bota en crudo

Hay vestidos que por su corte, hechura o estampado nos invita a pensar que sólo podemos combinarlos con un tipo de calzado. Es el caso de éste que lleva Amelia Bono, que tiene un imán para los taconazo. Pero no, este otoño te recomendamos que lo combines con una botas en crudo y marques la diferencia.

Look con vestido corto y botas altas, todo al negro

No hay nada mejor que un look total black. Te recomendamos que hagas como Paula Echevarría y combines tu vestido corto negro con unas botas altas que se salgan un poco de lo común, como unas chlesea, por ejemplo. De esta forma, tu look total black tendrá un rollazo brutal. Si eres atrevida, hazte con un sombrero y métele algo de color con el bolso.

Look con vestido corto y botas altas, también en negro

Otra versión del look total black. En esta ocasión, el vestido corto y las botas altas se combinar con una biker ligeramente oversize y la diferencia la marca el cinturón que rompe con la monocromía.