Cortos y estampados, así son los vestidos de Zara que confirman la tendencia revelación del otoño.

A estas alturas del partido las tendencias del otoño 2021 están más que claras, aunque siempre nos queda alguna que descubrir y con la que sorprendernos. Si la bajada de temperaturas de estos días nos ha invitado (por fin) a ponernos al días con las prendas básicas de otoño, ha llegado el momento de descubrir la nueva tendencia que viene pisando fuerte y que promete tener un lugar más que privilegiado en nuestros armarios.

Su vestido de flores más viral parecía indicar que las prendas con largo midi volverían a ser las triunfadoras de la temporada, pero entrar en la web de Zara estos días y estudiarse las nuevas propuestas es confirmar que los vestidos cortos y estampados son la tendencia revelación del otoño 2021.

Los vestidos con largo midi siempre han estado ahí. Su largo a media pierna hace que este tipo de prendas resulten muy favorecedoras y válidas para cualquier contexto y estilismo, pero ahora Zara da un golpe sobre la mesa y nos propone los vestidos cortos y estampados más irresistibles y con los que darle un giro inesperado a nuestros outfits de otoño.

Además de ser bastante cortos y estampados, los vestidos de Zara que confirman la tendencia revelación del otoño tiene algo en común. Al menos la mayoría. El corte de estos vestidos se caracteriza por ser evasé (o trapecio), algo que le da un punto muy favorecedor y que invita a llevar los vestidos cortos de Zara con otra de las tendencias revelación de este otoño 2021: las botas altas.

Así, los vestidos cortos de Zara llegan a la web para demostrarnos que el otoño no está ligado en exclusividad a los vestidos midi, que las nuevas propuestas de Zara suponen un antes y un después en los looks de otoño con más rollazo y que el frío no es sinónimo de dejar de presumir de piernas.

Sólo hay que dar con el vestido corto que más nos guste y combinarlo con unas botas altas con mucho rollazo y una buena biker. El conjunto definitivo del otoño ya está hecho y Zara tiene los vestidos cortos y estampados más bonitos con los que conseguirlo.

Vestido corto de Zara con terciopelo bordado

Disponible desde la XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con terciopelo bordado tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado de flores

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado de flores tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado y mangas abullonadas

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido corto de Zara con estampado y mangas abullonadas tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado en animal print

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado en animal print tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado de flores

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado de flores tiene un precio de 15,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado de flores

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado de flores tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado de flores

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado de flores tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado psicodélico

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado psicodélico tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado de flores

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido corto de Zara con estampado de flores tiene un precio de 25,95 euros.

Vestido corto de Zara con estampado

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido corto de Zara con estampado tiene un precio de 29,95 euros.