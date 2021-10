Zara y sus 15 básicos de otoño que no pueden faltar en tu armario, palabra de 'trendy lover'.

Que no te nuble la vista la propuesta más low cost de Zara y pierdas el sentido por sus irresistibles vestidos de invitada de otoño. Estamos en mitad de una de las temporadas más ideales a la hora de marcarnos los mejores lookazos y, en ese sentido, Zara es la firma perfecta para hacernos con esos básicos de temporada que no pueden faltar en tu armario.

Desde las blusas satinadas hasta la cazadora doble faz, todas las tendencias básicas de este otoño conviven en perfecta armonía en los percheros de Zara y son la prueba de que nuestro querido Amancio tiene muy claras cuáles son las prendas que van a dominar el street style este otoño.

Como hasta el momento no habían bajado las temperaturas, todavía no nos habíamos planteado fichar las prendas básicas de otoño, pero ahora estamos a tiempo de hacernos con ellas para marcarnos los mejores looks de toda la temporada.

Prendas en efecto piel, vaqueros de corte flare, estampados geométricos, el acolchado o los cortes cut out son algunos de los 15 básicos de otoño de Zara que no pueden faltar en tu armario, palabra de trendy lover. Haz hueco en tu armario y ficha ya las prendas de Zara que están más en tendencia de todo el otoño y marca un antes y un después en los looks de tu grupo de amigas.

El vestido efecto piel de Zara

Disponible desde la XS hasta la XXL, el vestido efecto piel de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

El vestido de punto geométrico de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de punto con estampado geométrico de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

El botín con maxi plataforma de Zara

Disponible desde el 35 hasta el 41, el botín con maxi plataforma de Zara tiene un precio de 159 euros.

El conjunto con estampado marmoleado

El conjunto con estampado marmoleado se compone de un pantalón, que va desde la talla S a la L y tiene un precio de 22,95 euros, y una blusa, también disponible desde la talla S a la L y a un precio de 22,95 euros.

El vestido cut out de Zara

Disponible desde la talla S a la L, el vestido cut out de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

El plumífero acolchado de Zara

Disponible desde la talla XS-S a la -L, el plumífero acolchado de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

El cárdigan de punto de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, el cárdigan de punto de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

El polo en versión cropped de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el polo versión cropped de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

El abrigo con pelo en el cuello de Zara

Disponible desde la talla X hasta la XXL, el abrigo con pelo en el cuello de Zara tiene un precio de 99,95 euros.

El peto efecto piel de Zara

Disponible desde la talla ZS hasta la XXL, el peto efecto piel de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

El LBD efecto piel de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el LBD efecto piel de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

La sudadera de 'El juego del calamar' de Zara

Disponible desde la S hasta la L, la sudadera de El juego del calamar de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

El conjunto con estampado retro de Zara

El conjunto de estampado retro se compone de una camisa, disponible desde la talla XS hasta la XL y con un precio de 22,95 euros, y un pantalón, disponible desde la talla XS hasta la XL y a un precio de 25,95 euros.

La cazadora doble faz de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la cazadora doble faz de Zara de ante y borreguito tiene un precio de 59,95 euros.

Los vaqueros flare de Zara

Disponibles desde la talla 36 hasta la 44, los vaqueros flare de Zara tienen un precio de 29,95 euros.