Los vestidos de invitada para una boda de otoño más bonitos (y baratos) están en Zara

El otoño siempre ha sido una estación dedicada casi en exclusividad a las bodas, pero este otoño 2021 se lleva la palma. La pandemia ha hecho que desde el pasado septiembre (y creemos que hasta diciembre) las bodas se sucedan una detrás de otra casi sin control. A la hora de buscar un look de invitada esta proliferación de bodas nos complica un poco la misión. Estamos encantadas de que los enlaces vuelvan para que por fin las mejores firmas españolas de vestidos de invitada vean desfilar los diseños más espectaculares, pero también tenemos sentimientos encontrados.

Inmersas en plena vorágine otoñal, sacar tiempo para buscar ese vestido de invitada con el que ir espectacular a nuestras bodas de otoño nos cuesta un poco de trabajo. Eso por no hablar de que, a diferencia de otros otoños, este otoño tenemos varias bodas a las que acudir. En otras circunstancias, podríamos permitirnos repetir modelos, pero este otoño 2021 las bodas a las que debemos acudir cuentan con los mismos invitados, por lo que repetir modelazo (aunque estemos in love con él) no es una opción a tener en cuenta.

Nos encontramos entonces ante una complicada situación, ya que necesitamos varios vestidos de invitada perfecta, no disponemos de tiempo para buscarlos y, además, nuestros bolsillos no están preparados para gastar tanto dinero (y menos con la Navidad a la vuelta de la esquina). Como en anteriores ocasiones, nuestra salvadora oficial de los looks más ideales, pero también low cost, llega Zara para quitarnos de encima esa problemática.

Al igual que en otras estaciones, este otoño 2021 Zara tiene los vestidos de invitada más bonitos y baratos colgados de sus percheros para que te puedas marcar un lookazo (o varios) súper ideal a un precio más que razonable.

Completamente en tendencia, los vestidos de Zara presentan diseños para todos los estilos y son prendas muy versátiles, por lo que invertir en uno de ellos es un acierto al que luego le daremos mucho uso. En cuanto a los precios, los vestidos de invitada perfecta de Zara para una boda de otoño van de los 40 a los 60 euros.

Vestido satinado color berenjena de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido satinado color berenjena de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido midi satinado en verde botella de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido midi satinado en verde botella de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Vestido cut out satinado de Zara

Disponible desde la tala XS hasta la XL, el vestido cut out satinado de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido con capa de color negro de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la L, el vestido con capa de color negro de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido cruzado de flores de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cruzado de flores de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de lunares de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la L, el vestido de lunares de Zara tiene un precio de 69,95 euros.

Vestido cruzado jacquard de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido cruzado jacquard de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido con estampado confeti de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido con estampado confeti de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido mini satinado con cuello perkins da Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido mini satinado con cuello perkins de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido tipo kimono de Zara

Disponible desde la talla XS-S hasta la M-L, el vestido tipo kimono de Zara tiene un precio de 39,95 euros.