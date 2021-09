Si ya de por sí el otoño era la estación en la que más bodas se celebraban, este año estamos viviendo todo un boom. Por eso los looks de invitada se han convertido en nuestra obsesión estos días. Sobre todo a la hora de encontrar un vestido de invitada low cost con el que solucionar los estilismos de todas las bodas que tenemos durante los próximos meses. Ser la invitada perfecta nunca nos ha preocupado tanto, pero es que la vuelta a la normalidad en el universo bodas no nos puede hacer más ilusión.

Si algo hemos aprendido en los últimos tiempos es que el glamour no está reñido con la economía. Es decir, que podemos ir divinas a una boda sin gastar más de lo necesario.. En ese sentido, Zara se ha convertido en el Santo Grial de los looks de invitada low cost y, como no podía ser de otra manera, el buque insignia del grupo Inditex vuelve a solucionarnos la vida en cuestión de estilo.

Entre novedades otoñales y demás prendas súper apetecibles de comprar, hemos descubierto que el vestido de invitada más espectacular está en Zara y sólo vale 50 euros. Sí, como lees. Además de ser un diseño súper favorecedor (y ponible), su precio se adapta de maravilla a cualquier bolsillo y no hay nada que nos guste más a la hora de hacernos con el look de invitada perfecta.

En un favorecedor gris perla, el vestido de invitada de Zara presenta un largo midi y es de corte imperio (además de ser un corte muy favorecedor, resulta comodísimo). Si escote en V termina en unas dobles tirantas finas que pueden recordar a diseños de inspiración griega. Su falda, ligeramente evasé, plisada y muy vaporosa, le dan al vestido de invitada de Zara un aire súper romántico que nos encanta.

Además, lo bueno de este vestido de invitada es que por el largo podremos llevarlo a una boda de mañana y por su tonalidad podremos apostar por él en una boda de tarde (sobre todo hora que estamos morenitas y este color favorece taanto). Todo son ventajas y por eso estamos encantadas de haber encontrado el Zara el vestido de invitada más espectacular y por sólo 50 euros.

Así es el vestido de invitada de Zara

El vestido de invitada de Zara es apto para cualquier tipo de invitada, ya que se trata de un diseño súper sencillo y versátil. Quizás por eso nos guste tanto. Ahora que los estilismos en las bodas son cada vez más sencillos y naturales, apostar por un vestido de invitada como éste nos parece una opción de estilo más que acertada.

En función de si apuestas por él para una boda de mañana o de tarde podrás combinarlo con unos colores u otros. El gris perla con buganvilla es un 10, pero también combina con un plata envejecido, con nudes y con el clásico negro. Atrévete a arriesgar con el vestido de invitada de Zara súper low cost.

Disponible desde la talla XS a la XL, el vestido de invitada de Zara tiene un precio de 49,95 euros.