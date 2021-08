Looks de invitada: las 6 tendencias que marcarán las bodas de septiembre

Que septiembre es el mes de las bodas (ahora y siempre) es un hecho innegable, que los looks de invitada de este mes son los mejores, también. Teniendo en cuenta que has tenido todo el mes para inspirarte a la hora de elegir el vestido de invitada perfecta y que los peinados de invitada son mucho más frescos ahora que en cualquier otra estación, sabemos que que vas a triunfar en tus bodas de septiembre. Aunque, si de verdad quieres arrasar, tendrás que conocer las tendencias que marcarán las bodas de septiembre.

La pandemia ha provocado que muchas de las bodas que ya tenían fecha hayan tenido que ser pospuestas. Todo indica a que septiembre será el mes preferido para recuperar el tiempo perdido y poder dar el sí quiero tan ansiado. Debemos tener muy en cuenta las tendencias de esta temporada otoño 2021 para ir perfectas a esa boda que se acerca, ya que es común que lo mejor del street style se traslade a los looks de invitada de boda.

Dar con el look de invitada perfecto para eventos tan destacados no siempre resulta sencillo ni rápido. En contextos más sofisticados como las bodas las imposiciones del dress code, las tendencias del momento, e incluso las peticiones de los novios, pueden hacer que la búsqueda del conjunto idóneo se convierta en misión imposible. No obstante, es cierto que las normas de protocolo están desapareciendo, lo que da lugar a una mayor amplitud de posibilidades en cuanto al look de invitada se refiere.

Las tendencias de este otoño ya pueden intuirse, mangas abullonadas, fijación con el rosa hasta el extremo de crear looks monocolores, aberturas, mezclas de estampados… Adaptar estas tendencias a tu look de invitada de boda se antoja más sencillo de lo que parece. Ser fiel a tu estilo y buscar la comodidad y la elegancia son las claves para acertar sin cometer errores. Para facilitarte la búsqueda del vestido, mono o conjunto perfecto para la fecha señalada, te ofrecemos las seis tendencias que arrasarán este otoño 2021 y que marcarán los looks de invitada a las bodas de septiembre.

Rosa, el color de las invitadas más alegres

Cada año nos olvidamos más del dress code, pero no está de más recordar que para las bodas de día la elección mas acertada es ir con vestidos cortos (por la rodilla), mientras que para las bodas de tarde-noche lo adecuado son los vestidos largos.

Si encontramos un vestido de corte midi en rosa, color en tendencia del otoño, tendremos el look idóneo para ser una invitada de 10 tanto de día como de noche. En septiembre todavía podemos presumir de piel bronceada, por eso, combinar el rosa con colores vivos y flúor es una elección de lo más acertada para resaltar tu moreno.

Mangas abullonadas, la elección de las invitadas más elegantes

Sin duda, ésta es la tendencia del momento favorita para los looks de invitada. Las mangas abullonadas aportan volumen al conjunto y convierten cualquier prenda, por sencilla que parezca, en algo realmente especial. Los vestidos con vuelo y mangas abullonadas son la elección perfecta para resultar la más elegante de entre todas las invitadas.

Sin miedo a los estampados, sin miedo a destacar como invitada

Este otoño los estampados serán los protagonistas, deberás quitarte el miedo a mezclar flores, rayas, rombos… porque en la mezcla está la clave de la tendencia más sonada de la temporada. Las bodas de septiembre no serán una excepción, elegir un vestido estampado que además posea otros detalles como bordados, plumas, lentejuelas… hará que todas las miradas se posen en ti y te coronarás como la más atrevida del evento.

Lentejuelas, más siempre es más

Hace tiempo que nos olvidamos de la máxima de menos es más, además, las normas en moda están para saltárselas siempre que así lo deseemos. Una de las tendencias que más brillará este otoño será el regreso de las lentejuelas, y no sólo por la noche, sino en nuestro día a día. Combinar las lentejuelas con cinturón XXL y mangas súper originales (como este de Redondo Brand), es la propuesta del momento para alejarnos de la idea odiosa de vestir un look de invitada aburrido.

Conjunto de dos piezas en tonos lilas, el preferido de las invitadas

Otro de los colores preferidos esta temporada es el lila, y en un conjunto estampado de dos piezas se antoja la elección perfecta para ser la invitada más ideal de esa boda de septiembre tan esperada, sobre todo si tiene unas mangas tan originales como este de Barey Collection. Lo mejor de los conjuntos de top y pantalón es que podrás combinar las piezas en looks separados y adaptarlos a tu día a día.

Aberturas para todas las invitadas

Las aberturas llegan pisando fuerte este otoño y, por eso, no dudamos en que serán una de las tendencias más vistas en los looks de invitada. Aberturas frontales en faldas largas, aberturas que dejan toda la espalda al aire, aberturas combinadas con escotes arriesgados… tanto si las prefieres atrevidas como si te decantas por un estilo más clásico, atrévete con ellas en tu próxima boda.