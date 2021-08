Cómo elegir los zapatos de invitada perfecta para todas tus bodas de verano y acertar

Este verano se presenta movidito de bodas y, aunque ya tienes tu vestido de invitada perfecta y hasta sabes cómo va a ser tu peinado de invitada, hay algunos cabos que todavía te quedan sueltos. Después de inspirarte con algunos de los mejores looks de invitada de nuestras celebs favoritas, te has dado cuenta de que te faltan los zapatos y qué no sabes cómo elegir los correctos para acertar. Si eres de las que todavía no han fichado unas alpargatas para el look de invitada, el calzado más en tendencia, te toca elegir tacones.

No tienes claro si vas a elegir tus zapatos de invitada en base al color del vestido, a tus necesidades de almacenamiento o según las tendencias que más se llevan este verano. Sea cómo sea, a la hora de elegir tus zapatos de invitada perfecta para una boda de verano y acertar, debes tener en cuenta algunos aspectos. Su diseño, su morfología, su comodidad... Te contamos todo lo que debes saber para elegir tus zapatos de invitada para todas tus bodas de verano y que sea todo un acierto.

Tipos de zapatos de tacón para un look de invitada en una boda

Aunque te digan que los zapatos de tacón son todos iguales, no es así, y menos en lo que calzado de invitada se refiere. Además de la diferencia de altura y el grosor del tacón, la variedad de estilo y diseños es bastante amplia, lo que posibilita que elegir el calzado de invitada a una boda sea el adecuado en base a nuestro estilo y nuestras necesidades.

Por eso, antes de seguir los consejos para elegir los zapatos perfectos para tu look de invitada debes saber entre cuáles puedes elegir.

Peep Toe : Es un tipo de zapato sin puntera que deja dos dedos a la vista. Son súper elegantes y con ellos podemos presumir de esmalte de uñas. Algunos (la mayoría de un tiempo a esta parte) tienen un poco de plataforma, por lo que resultan comodísimos.

: Es un tipo de zapato sin puntera que deja dos dedos a la vista. Son súper elegantes y con ellos podemos presumir de esmalte de uñas. Algunos (la mayoría de un tiempo a esta parte) tienen un poco de plataforma, por lo que resultan comodísimos. Pump : Se caracterizan por tener una plataforma debajo del metatarso, una carcaterística que hace que se vuelvan más cómodos. Suelen ser bastante altos, pero esa plataforma oculta hace que parezcan demasiado bastos.

: Se caracterizan por tener una plataforma debajo del metatarso, una carcaterística que hace que se vuelvan más cómodos. Suelen ser bastante altos, pero esa plataforma oculta hace que parezcan demasiado bastos. T strap : Este tipo de zapatos de tacón pueden tener diferentes alturas (por regla general suelen ser de tacón medio, tirando a bajo), ya que su principal característica tiene que ver más con el diseño. Se trata de unos zapatos de tacón que cuentan con una tira que forma una T al atarse al tobillo. Son lo zapatos de tacón que suelen ponerse las bailarinas profesionales.

: Este tipo de zapatos de tacón pueden tener diferentes alturas (por regla general suelen ser de tacón medio, tirando a bajo), ya que su principal característica tiene que ver más con el diseño. Se trata de unos zapatos de tacón que cuentan con una tira que forma una T al atarse al tobillo. Son lo zapatos de tacón que suelen ponerse las bailarinas profesionales. Stiletto : Poco o nada hay que decir de este tipo de zapato de tacón, ya que son los más conocidos del mundo mundial. Tiene un tacón muy alto y fino y tienen el don de subir de nivel cualquier tipo de look. Para un look de invitada son perfectos a nivel visual, pero resultan bastante incómodos.

: Poco o nada hay que decir de este tipo de zapato de tacón, ya que son los más conocidos del mundo mundial. Tiene un tacón muy alto y fino y tienen el don de subir de nivel cualquier tipo de look. Para un look de invitada son perfectos a nivel visual, pero resultan bastante incómodos. Ankle Strap: Son aquellos zapatos de tacón que tienen una tira rodeando el tobillo, las tipicas sandalias de tacón básicas que nos salvan todos los looks de invitada en las bodas de verano. Sobre todo si se trata de unos que tengan plataforma. Los más recomendados de la lista. Aunque debes tener cuidado al elegir los tuyos, ya que al estar atados al tobillo tienden a acortar la pierna. Busca la verticalidad con alguna tira que cruce hacia arriba para así engañar al ojo.

Ahora que tienes claros cuáles son los tipos de zapatos de tacón que existen para un look de invitada es el momento de que anotes una serie de consejos para elegir y acertar con tu calzado de invitada.

Los zapatos del look de invitada tienen que ser cómodos

A ver, llevamos más de año y medio en zapatillas deportivas y nuestros pies se han acostumbrado a esa bendita comodidad. Es cierto que cualquier look de invitada se ve mucho más espectacular con un taconazo, pero hay que ser realistas, ni esos zapatos son cómodos ni nosotras los aguantamos. Es preferible que apuestes por un tacón más pequeño que te permita andar con soltura (se nota mucho cuando no sabemos andar con los zapatos que llevamos puestos) y con el que no quieras amputarte los pies dirante la boda,

Cualquier look de invitada combina con unos zapatos nude

Es cierto que el verano invita a llevar un calzado colorido, pero no todas se atreven con ellos ni todos los looks de invitada los soportan. Si no sabes por qué color decantarte a la hora de elegir tus zapatos, sea cual sea el tono de tu conjunto (vestido, falda, mono…), los zapatos nude combinarán perfectamente. No te preocupes por invertir un poco más de dinero en un par de zapatos de este tipo, los volverás a usar en las siguientes celebraciones porque son súper ponibles.

Olvídate de combinar los zapatos con el bolso en tu look de invitada

Es una tendencia súper old school y ya no se lleva nada. Si de verdad quieres marcarte el súper look de invitada, apuesta por unos zapatos que sean complementarios al vestido y completamente antagónicos al bolso. Estamos en verano, apuesta por un look color block.

Mantén un equilibrio cromático en todo el look

Si apuestas por ir vestida de manera tradicional puedes permitirte arriesgar con unos zapatos más llamativos, pero, si por el contrario, decides llevar un look que capte por sí mismo toda la atención, escoge un zapato mucho más sencillo. Es importante decidir desde el principio dónde quieres focalizar la atención.

No estrenes los zapatos el día de la boda

Este consejo es de primero de bodas, aunque no todo el mundo se acuerda de llevarlo a cabo. Paséate con ellos unos días antes por casa para acomodar el pie. Unos zapatos nuevos siempre resultan rígidos e incómodos. Camina con ellos por casa unos días antes de la boda hasta que se ablanden un poco. Los zapatos nuevos hay que domarlos. A lo mejor tienes que ponerle una plantilla para estar más cómoda el día de la boda.

Tiras protectoras en tus zapatos de invitada

Se ha comprobado que su efectividad es mayor si te las pones antes de que se hayan creado las heridas y rozaduras. Además, es probable que colocar la tirita (siempre llevamos tiritas en nuestros bolsos de bodas) después de que se haya hecho la herida invite a que no se adhiera a la piel.

¿Zapatos de repuesto? Un rotundo sí

Que sí, que el look de invitada nos queda mucho mejor con nuestros taconazos y que nosotras somos unas campeonas que aguantamos hasta el final (con todos los bailes incluidos) subidas a ellos. Que sí, que nos lo hemos repetido mil veces, pero nunca es real. Por eso, te recomendamos que lleves un zapato de repuesto para que puedas seguir siendo la reina de la pista sin que tus pies te limiten. Esta muy de moda entre las invitadas llevar zapatillas deportivas para colocárselas cuando ya no pueden más con los pies y marcarse un outfit con mucho rollo.