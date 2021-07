Looks de invitada para una boda de verano: Cómo elegir el vestido según la forma de tu cuerpo

Después de un importante parón por la pandemia, te has dado cuenta de que este verano tienes un millón de bodas y te ha entrado el pánico. Sabes que las bodas de verano son las mejores porque puedes presumir de moreno con tu look de invitada y sólo necesitas un buen peinado de invitada para conseguir el lookazo perfecto. Aun así, elegir el vestido de invitada perfecto para tus bodas de verano se te hace un poco cuesta arriba.

Has bicheado por Instagram y los looks de invitada de nuestras influencers favoritas te parecen ideales, pero no sabes cómo quedarán en tu cuerpo. Eres de las que adoran las bodas de verano porque suelen ser de noche y el protocolo invita a ir de largo, pero no sabes qué corte quedará mejor con tu figura.

A veces ocurre que vemos un vestido de invitada absolutamente irresistible y no nos animamos a llevarlo porque pensamos que no quedará bien en nuestra figura, que no resaltará nuestros mejores rasgos. Para saber elegir el vestido de invitada para una boda es esencial saber cómo es la forma de nuestro cuerpo porque eso es lo que nos hará decantarnos por un tipo de diseño u otro.

Para que te resulte más sencillo encontrar el look de invitada para una boda de verano (por aquello de que los vestidos son largos), hemos preparado una selección de diseños para que sepas cómo elegir el vestido según la forma de tu cuerpo. Se acabó ir a comprar el vestido de invitada a la aventura, ahora podrás conseguir tu look de invitada perfecta y sacarte todo el partido.

Vestido de invitada para un cuerpo reloj de arena

Tienes las medidas más proporcionadas siendo hombros y caderas de medidas similares, con cintura destacada y piernas estilizadas.

Tu vestido de invitada: Te sentarán genial los vestidos de invitada de corte trompeta que resaltan tus proporcionadas curvas.

Vestido de invitada para un cuerpo redondo o manzana

Tienes los hombros redondeados, torso, espalda gruesa y cintura ancha con tendencia a caderas estrechas y brazos y piernas más delgados. La grasa se acumula en el abdomen, que puede resaltar más que pecho y glúteos.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte imperio o de siluetas en A. Los cortes ni muy ceñidos ni muy holgados, de corte evasé con talle alto y falda fluida.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma rectangular

Tienes una figura recta proporcionada pero sin cintura destacada, con medidas similares en hombros, cintura y cadera.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte vaina, imperio y de siluetas en A. Para acentuar la cintura te ayudarán los vestidos de cintura entallada, con escotes V y sin tirantes o con hombros descubiertos. Evita los cuellos cuadrados, los cortes rectos o muy ceñidos.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma de triángulo o pera

Tienes las caderas más anchas que hombros y pecho. Tendencia a acumular grasa en caderas y parte alta de los muslos, con trasero pronunciado y cintura más marcada.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de siluetas en A, corte imperio y princesa. Elige un vestido no muy ceñido para no resaltar caderas con escote amplio y abierto y con adornos, drapeados y mangas para dar volumen a la parte superior.

Vestido de invitada para un cuerpo con forma de triángulo invertido

Tienes los hombros más anchos que la cadera. Destacan el pecho y hombros frente a una cintura, cadera y piernas más estrechas.

Tu vestido de invitada: Te favorecen los vestidos de corte trompeta, sirena, princesa y cortos. Los escotes cerrados te ayudarán a reducir amplitud al pecho, hombros y espalda. Los vestidos de cintura ajustada y faldas amplias con detalles te ayudarán a dar volumen a la zona inferior del cuerpo y compensar el conjunto.

Cómo elegir el escote del vestido de invitada