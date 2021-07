Vestidos para invitadas: Todo lo que debes saber para acertar en una boda este verano 2021.

Todo apunta a que este verano vamos a vivir toda una eclosión de bodas. Aquellas que tuvieron que posponerse el paso año y las que tenían previsto celebrarse (originariamente) este verano se dan cita todas en los mismos meses y eso significa dos cosas: que los novios han recuperado la ilusión por casarse y que muchas tenemos que buscar el look de invitada perfecta para una boda de verano.

Puede que estos días hayamos encontrado vestidos rebajados para un look de invitada en una boda de verano y que tener controlados los colores más en tendencia de este verano nos ayude a dar con el look de perfecta invitada, pero habernos encontrado tan de repente con una boda de verano nos ha dejado un poco en shock y hay cuestiones del estilismo que puede que se nos escapen. Por suerte, los peinados más en tendencia para ser la invitada perfecta los tenemos más que controlados (sobre todo después de los mil y un tutoriales que nos hemos estudiado durante el confinamiento), ahora toca encontrar el look de invitada perfecta para una boda de verano.

En lo que a looks de invitada se refiere, durante las últimas temporadas hemos visto una fuerte inclinación hacia el minimalismo y la sencillez, tanto en el vestido como en el peinado, teniendo cada vez más importancia los complementos. Después de que la moda comfy haya llegado a nuestras vidas para quedarse, cabe esperar que ésta se traslade a los looks de invitada, con independencia de si es una boda de verano o de invierno.

En el caso de las bodas de verano, además, a los looks cómodos y sencillos se une la vaporosidad y los estilismos más frescos. Los protocolos y las tendencias en looks de invitada están cambiando y esto es todo lo que debes saber para acertar en una boda este verano 2021.

Cómo elegir el vestido de invitada perfecta en una boda de verano

Las claves para acertar son bastante claras: menos es más. Partiendo de esta premisa, éstas son algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de emprender la búsqueda del vestido de invitada perfecta este verano 2021.

Sencillez y minimalismo . La tendencia que más fuerte pisa es la de apostar por prendas sin demasiado artificio para darle protagonismo a los complementos.

. La tendencia que más fuerte pisa es la de apostar por prendas sin demasiado artificio para darle protagonismo a los complementos. Hay que ser fiel a una misma . Esta idea es fundamental a la hora de vestirnos para cualquier evento porque no hay nada más estiloso que reflejar nuestra propia personalidad a través de nuestra forma de vestir. Además, si apostamos por diseños que nada tienen que ver con nosotras parecerá que vamos disfrazadas.

. Esta idea es fundamental a la hora de vestirnos para cualquier evento porque no hay nada más estiloso que reflejar nuestra propia personalidad a través de nuestra forma de vestir. Además, si apostamos por diseños que nada tienen que ver con nosotras parecerá que vamos disfrazadas. Sandalias, con tacón y plataforma . Las bodas de verano son para que presumamos de pedicura, nada de zapatos cerrados. Hazte con un par de sandalias con tacón ancho y plataforma y presume de pies bonitos. Lo mejor de todo es que este tipo de calzado resulta comodísimo.

. Las bodas de verano son para que presumamos de pedicura, nada de zapatos cerrados. Hazte con un par de sandalias con tacón ancho y plataforma y presume de pies bonitos. Lo mejor de todo es que este tipo de calzado resulta comodísimo. Maquillaje y peinados naturales . En primer lugar, porque se llevan los looks sin artificio; en segundo lugar, porque en verano hace calor y estamos morenas. Apuesta por un labial de un intenso rojo para presumir de bronceado (es lo mejor de las bodas de verano) y deja que tu pelo se moldee con unas buenas ondas surferas (que puedes recoger con una diadema o con un recogido súper informal).

. En primer lugar, porque se llevan los looks sin artificio; en segundo lugar, porque en verano hace calor y estamos morenas. Apuesta por un labial de un intenso rojo para presumir de bronceado (es lo mejor de las bodas de verano) y deja que tu pelo se moldee con unas buenas ondas surferas (que puedes recoger con una diadema o con un recogido súper informal). Los monos son para las bodas de verano . Nos encantan como quedan y las bodas de verano son el mejor momento para llevarlos. En función del tejido y los colores, podremos tomarnos la licencia de llevarlos a una boda de mañana (al igual que hemos hecho con bautizos y comuniones).

. Nos encantan como quedan y las bodas de verano son el mejor momento para llevarlos. En función del tejido y los colores, podremos tomarnos la licencia de llevarlos a una boda de mañana (al igual que hemos hecho con bautizos y comuniones). Largos midi . Las bodas de noche, según protocolo, invitan a apostar por diseños largos, pero este verano las normas nos las estamos saltando un poco. Por eso, jugar con un diseño de largo midi (tanto para una boda de día como una boda de noche) es un acierto seguro.

. Las bodas de noche, según protocolo, invitan a apostar por diseños largos, pero este verano las normas nos las estamos saltando un poco. Por eso, jugar con un diseño de largo midi (tanto para una boda de día como una boda de noche) es un acierto seguro. Tejidos satinados . Este verano tenemos claro que los diseños con tejidos satinados son los reyes absolutos. Súper elegantes, los diseños satinados nos parecen top para una boda de verano de noche.

. Este verano tenemos claro que los diseños con tejidos satinados son los reyes absolutos. Súper elegantes, los diseños satinados nos parecen top para una boda de verano de noche. Colores ácidos. Hemos dicho que las bodas de 2021 destacan por su sencillez y minimalismo, pero eso no se refleja en los colores, que son súper chillones, ácidos y frescos. El verde, el naranja y el rosa fucsia son los colores ganadores para una boda de verano.

Los looks de invitada con los que triunfar en una boda de verano

Una vez que tenemos claro cómo encontrar el vestido con el que ser la invitada perfecta, toca inspirarse con algunas de las propuestas que hemos estado viendo estos días. Diseños en colores ácidos para presumir de moreno, conjuntos en dos piezas, mangas abullonadas... A la hora de decantarnos por una tendencia en invitadas de bodas de verano lo tenemos bastante complicado.

No hay ninguna tendencia que sobresalga por encima del resto, aunque podemos afirmar que cualquier diseño que presuma de sencillo, será todo un acierto en una boda de verano. Cabe esperar que los vestidos tipo slip dress marcarán un antes y un después en las bodas de este verano.

Look de invitada para una boda de verano

Esta propuesta es el claro ejemplo de que los colores ácidos y la sencillez son las estrellas de las bodas de verano. Poco o nada le falta a este look de invitada con el que serás la más estilosa en cualquiera de tus bodas de verano.

Look de invitada para una boda de verano

El ejemplo claro de que no sólo los vestidos son un acierto en las bodas de verano. Un pantalón fluido con estampado étnico, uno de los que están más en tendencia este verano, con un cuerpo que haga contraste es la mejor opción para una boda de noche este verano. Además, este conjunto es tan versátil que podrás utilizarlo en muchas ocasiones.

Look de invitada para una boda de verano

Satinado, rojo, midi y tipo blazer, así es uno de los diseños que más están triunfando en lo que a looks de invitada se refiere. Esta opción, además de ser súper cómoda, nos parece perfecta para presumir de moreno y para aprovechar la ocasión y jugar a la combinación de colores opuestos. Si eres atrevida, combínalo con un verde o un morado.

Look de invitada para una boda de verano

Si el negro es el color perfecto para cuando no sabes qué ponerte, el lavanda es el color comodín para las bodas de verano. Esta opción que os presentamos, además, cumple otras de las características que los diseños de las bodas de verano deben cumplir: ser vaporoso, ser midis y ser satinados.

Look de invitada para una boda de verano

Uno mono siempre es un diez en una boda de verano, un mono de color amarillo es otro nivel. Nos encanta esta propuesta para invitadas de bodas de verano porque es súper sencilla y favorecedora y, además, se convierte en una prenda súper versátil que podremos usar muchas veces.

Look de invitada para una boda de verano

Si tienes dudas sobre qué ponerte en una boda de verano (y de cualquier otra estación), apostar por un diseño de lunares es siempre un éxito garantizado. Además, como llevamos dos años sin ferias ni romerías, sólo nos quedan las bodas para poder presumir de lunares.