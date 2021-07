Los colores más en tendencia del verano 2021 en cinco 'looks' que son clave para acertar (y triunfar)

A estas alturas ya no hay muchas probabilidades de que las tendencias del verano 2021 nos sorprendan. Las cartas están sobre la mesa y ya tenemos más que fichados los vestidos más en tendencia de esta temporada que vamos a comprarnos un poquito más baratos en las rebajas de verano. Lo que todavía no tenemos claro (y eso nos puede tener entretenidas de aquí a septiembre) es cómo combinar los colores más en tendencia del verano. No es que se nos haya acabado la originalidad, más bien al contrario, es que los colores más en tendencia del verano 2021 son tan irresistibles, que no podemos dejar de pensar combinaciones de looks con los que acertar.

Para las que pensaban que el rosa sería el único color que reinase este verano y sufrían por ello tenemos una buena noticia. Al igual que la vida (que jamás es de color rosa) las tendencias en colores del verano no son exclusivamente rosas. No podemos negar que es una tonalidad que ha pisado bastante fuerte desde primavera (¿recordáis los vaqueros rosas súper virales?), pero no es la única que está en tendencia este verano 2021.

Al rosa le acompañan tonalidades como el azul, el naranja, el verde o el amarillo, que se han convertido en los colores más en tendencia del verano 2021. Un reinado que tiene como únicos protagonistas a estos colores súper ácidos, fresco y atrevidos y que se antojan perfectos para los looks más especiales de este verano.

A pesar de que estamos encantadas de que estos cinco colores sean los tonos más en tendencia del verano 2021, sabemos que a la hora de combinarlos podemos enfrentarnos a algún que otro inconveniente. Evidentemente, siempre podemos combinarlos con negro y blanco para acertar sí o sí, aunque nosotras preferimos experimentar para tener outfits mucho más atrevidos y originales. Por eso os proponemos cinco looks que son clave para acertar con los colores más en tendencia del verano 2021.

Cómo combinar los colores más en tendencia del verano 2021

Con blanco . Es cierto que el rosa, el amarillo, el naranja el verde y el azul son colores con mucha personalidad, por eso, combinarlos con blanco es ir sobre seguro.

. Es cierto que el rosa, el amarillo, el naranja el verde y el azul son colores con mucha personalidad, por eso, combinarlos con blanco es ir sobre seguro. Con negro . Más de lo mismo. La combinaciones b/n son siempre un acierto, aunque hay colores de este verano que dan resultados arriesgados si los combinamos con negro (el amarillo, por ejemplo).

. Más de lo mismo. La combinaciones b/n son siempre un acierto, aunque hay colores de este verano que dan resultados arriesgados si los combinamos con negro (el amarillo, por ejemplo). Monocromático : Otra opción de estilo es combinar las diferentes prendas en el mismo color para tener un total look de lo más fresco y atrevido.

: Otra opción de estilo es combinar las diferentes prendas en el mismo color para tener un total look de lo más fresco y atrevido. Color block: Justo lo contrario. En esta ocasión , la propuesta es combinar prendas con colores chillones y complementarios, por ejemplo, el verde y el rosa. Es propuesta es sólo apta para las más atrevidas.

Pantalones rosas con top tipo pañuelo

Ya nos ha quedado claro que el rosa (a ser posible, fucsia) es el color que lo protagoniza todo este verano. Apuesta por unos pantalones wide leg en este color y combínalos con un cuerpo tipo pañuelo. Un lookazo de verano digno de toda una experta de estilo.

Mono amarillo con escote asimétrico

A finales de primavera el amarillo empezó a teñir prendas y complementos de forma muy tímida. Ahora es un color tan en tendencia, que hasta las sombras de ojo y los esmaltes de uña se han teñido de este color. La propuesta que luce Eva Longoria, en versión mono y con cinturón, nos parece muy acertada para un color que sube de nivel cuando estamos morenas.

Vestido verde con mangas abullonadas

Vestido verde, satinado, con mangas abullonadas... ¿Necesita algo más una prenda para ser un diez de estilo? Que le pregunten a Nuria Roca, que ha sido una de las abanderadas de este color durante toda la temporada de El Hormiguero y ha sido la que nos ha dado las claves de estilo con uno de los colores más en tendencia del verano 2021.

Chaqueta y pantalón en color azul

La combinación de chaqueta y pantalón es una de nuestras preferidas y si, además, decidimos apostar por el azul para lucirlas, el flechazo es total. Quizás la chaqueta no sea muy propia para las temperaturas veraniegas, pero sabemos que las temperaturas bajan y que los looks de oficina no entienden de grados y mercurios.

Falda naranja con camisa vaquera azul

El naranja y el azul son colores que se complementan, por eso, apostar por combinarlos en un look de verano nos parece súper buena idea. En lugar de apostar por una prenda azul cualquiera, nos decantamos por una prenda denim y así le damos mucho más rollo al outfit.