Todas las tendencias de verano 2021 resumidas en 14 'looks' para ser la reina del 'street style'.

El verano (a pesar de que cada vez llevemos peor el calor) es nuestra estación preferida porque por fin podemos llevar estilismos mucho más alegres, frescos y atrevidos. Ya sea apostando por los vestidos más en tendencia, decantándonos por el estampado estival por antonomasia (los cuadros vichy, que todo lo inundan) o presumiendo de moreno con algunos de los vestidos rojos más top del momento.

El verano es sinónimo de estilo y también de variedad. Después de pasar por estaciones más anodinas, el verano por fin nos presenta tendencias mucho más originales. Si has estado atenta, te habrás dado cuenta de que este verano 2021 hay tendencias que pisan súper fuerte y si todavía no has sucumbido ante ninguna de ellas, te recomendamos que te des una vuelta por las rebajas de verano y fiches algunas de las prendas que más se llevan este verano. Por darte el capricho, que seguro que te lo mereces.

Desde hace varios meses tenemos claro que el rosa es el color del verano (ojo con el rojo y los tonos ácido, que son dignos competidores), que el crochet se adueñará de todas las prendas del street style y que los cuadros vichy son el eterno estampado que vuelve todos los verano (aunque no nos vayamos de picnic ni veraneemos en el sur de Francia). Pero, ¿cuáles son las tendencias definitivas del verano 2021? ¿Cómo podemos apostar por ellas en nuestros looks diarios para ser las reinas del street style?

Con un verano recién estrenado y dos meses por delante para triunfar en el street style, éstas son las tendencias de verano 2021 resumidas en 14 looks para que las fiches en tus estilismos de verano. Además de tendencias súper top (como el ya mencionado color rosa o el crochet) también presentamos algunas tendencias de verano eternas que siempre son un acierto en nuestros looks.

Look de verano 2021 con alpargatas y cesta de rafia

No entendemos el verano sin unas alpargatas de esparto y una cesta de mimbre. Súper versátiles, ambos complementos podrás combinarlos en estilismos más informales y en otros más sofisticados para darle un toque de frescura al outfit. Todo un acierto para tus looks de verano.

Look de verano 2021 con camiseta con hombreras

Ya se colaron en nuestros armarios el verano pasado y ahora las camisetas con hombreras se reafirman como tendencia estival. Tendencia heredada de los 80 (aunque en una versión bastante más favorecedora), las hombres son un must en los estilismos de verano de las que buscan un figura más estilizada.

Look de verano 2021 con chaleco de crochet

El verano 2021 no se entiende sin el crochet, que se ha adueñado de prácticamente toda la ropa y complementos. Apuesta por la tendencia original (el crochet en versión patchwork) y márcate un look de verano súper hippie y bohemio.

Look de verano 2021 con crop top

El crop top y los pantalones wide leg son la pareja perfecta este verano 2021. Aprovecha el tiro súper alto de estos pantalones (que resultan muy favorecedores) y deja tu cintura al aire con el crop top que más potencie tu bronceado.

Look de verano 2021 con falda midi plisada

El look de verano de las mujeres más sofisticadas con la tendencia más favorecedora de todos los tiempos. Si las faldas midi han demostrado que son la tendencia más elegante del mundo mudial, apostar por ella para tus looks de verano es un 10 de estilo (y de comodidad, que este tipo de faldas son súper cómodas).

Look de verano 2021 con kimono

Los kimonos han regresado este verano para convertirse en los perfectos sustitutos de las blazer. Con estampados étnicos, súper fluidos y con mucha caída y movimiento, los kimonos son la pieza clave de cualquier look de verano en el que queramos mostrarnos un poco más elegantes.

Look de verano 2021 con un dos piezas en rayas marineras

Las rayas marineras son al verano lo que el oxígeno a nuestros pulmones, completamente necesarias. Esta tendencia atemporal regresa al street style todos los veranos para confirmar que no podemos irnos de vacaciones sin un buen conjunto de rayas marineras. Aunque este verano 2021 podemos añadile alguna novedad, como un top en versión cropped o unos pantalones tipo jogger.

Look de verano 2021 con vestido de mangas mariposa

No es verano si los vestidos no se convierten en los reyes indiscutibles del street style. Como es la prenda por antonomasia del verano, cabe esperar que se adapten a todas las tendencias, como las mangas de mariposa, que son las más top de este verano (son ideales para parecer más altas).

Look de verano 2021 con vestido lencero de color rojo

De todas las tendencias de los 90 que este año han vuelto a nuestras vidas, la del vestido lencero (slip dress) es la que más nos gusta. Si Kate Moss lo triunfó en la década dorada de las top models, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotras este verano con un vestidazo lencero de color rojo? Por cierto, este vestido es ideal para una boda de verano.

Look de verano 2021 con vestido rosa

Todo al rosa. Éste es el verano en el que el color más cursi de la historia se coló en todas las colecciones y no dejó prenda alguna por teñir. Puede que no se encuentre entre tus tonalidades favoritas, pero debes saber que es uno de los mejores colores para presumir de moreno. Apuesta por un look de verano con un vestido rosa y métele un toque más rompedor con pendientes y complementos.

Look de verano 2021 con vestido vaporoso

Vaporoso y en colores ácidos, así es el vestido que más triunfa este verano y nosotras no podemos estar más contentas. Con la comodidad por bandera, los vestidos vaporosos se antojan perfectos para los looks de verano porque, además, resultan súper favorecedores.

Look de verano 2021 en amarillo y con vaqueros

Seguimos con los tono ácidos, esta vez en amarillo. Si has estado atenta a las colecciones de algunas de las firmas low cost más top, te habrás dado cuenta de que el amarillo es otro de los colores estrela del verano 2021. Al igual que el rosa, el amarillo también es un gran aliado para potenciar nuestro bronceado, aunque habrá que tener cuidado con los mosquitos.

Look de verano 2021 en cuadros vichy

Si de verdad quieres ser la reina del street style, los cuadros vichy no deben faltar en tus looks de verano 2021. La versión clásica es la de los cuadros blancos y negros, pero este verano se llevan en todos los colores.

Looks de verano 2021 con un mono blanco

Cualquier prenda en color blanco se merece estar en el top 3 de looks de verano, aunque esta temporada nos decantamos por los monos en versión cortita, que también se han adueñado de nuestras firmas low cost de referencia y nosotras estamos encantadas.