Que las rebajas de verano este año hayan empezado antes nos deja mucho más margen de maniobra a la hora de hacer las compras imprescindibles de fondo de armario. Inauguradas el 24 de junio en Zara, las rebajas del verano 2021 son la ocasión perfecta para hacernos con los vestidos imprescindibles del verano (esos que se convierten en nuestro uniforme), fichar los vaqueros que nos hacen tipazo o apostar por invertir en alguna prenda con la que conseguir los looks más sofisticados del verano. Por ejemplo, los descuentos de verano se antojan perfectos para fichar las faldas midi súper rebajadas de Zara con las que conseguir esos looks sofisticados de los que hablamos.

Las faldas midi son esa prenda súper favorecedora y estilosa por la que siempre apostamos cuando necesitamos un look un poco más sofisticado, por eso se han convertido en las faldas más vendidas de los últimos años. Por eso, Zara tiene las faldas midi súper rebajadas para los looks más sofisticados del verano y nosotras no vamos a dejar pasar la ocasión de fichar un par de ellas.

En su mayoría (está claro que las tendencias vaporosas están dejando paso a otras más funcionales) son diseños en falda lápiz, súper elegantes y favorecedoras, y cuentan con una apertura en el lateral, que en principio busca la comodidad, pero que, en realidad, resulta súper sexy.

Estampadas, listas, en lino, de punto, tipo pareo... Las faldas midi de Zara que están súper rebajadas atienden a todas las tendencias del momento y se antojan perfectas para marcarnos los mejores lookazos del verano. Son tan sofisticadas a la par que versátiles que no necesitaremos combinaciones excesivamente trabajadas.

Cualquiera de las faldas midi de Zara que ahora están rebajadas pueden combinarse perfectamente con una camisa blanca básica, con un top cropped o incluso con una camiseta. Todo depende del contexto, de las creatividad con la que afrontemos nuestros look con falda midi y de todos los usos que les queramos dar a estas prendas súper rebajadas de Zara.

Falda midi de cuadros de Zara rebajada

La falda midi de cuadros de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 15,99 euros.

Falda midi de flores de Zara rebajada

La falda midi de flores de Zara tenía un precio de 29,95 y ahora está rebajada a 17,99 euros.

Falda midi con botones de Zara rebajada

La falda midi con botones de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 17,99 euros.

Falda midi blanca de Zara rebajada

La falda midi blanca de Zara tenía un precio de 15,95 euros y ahora está rebajada a 9,99 euros.

Falda midi tipo pareo de Zara rebajada

La falda midi tipo pareo de Zara tenía un precio de 29,95 euros y ahora está rebajada a 17,99 euros.

Falda midi de rayas de Zara rebajada

La falda midi de rayas de Zara tenía un precio de 25,95 euros y ahora está rebajada a 15,99 euros.