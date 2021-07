Las diez alpargatas españolas que han conquistado los looks de las invitadas a bodas de verano.

La primera en incluirlas en su look de invitada fue Tamara Falcó y desde entonces no hemos dejado de ver alpargatas por todas partes. La marquesa de Griñón, toda una visionaria en cuanto a tendencias, vio en las alpargatas todo un universo de comodidad y estilo más que apto para apostar por combinarlas con los vestidos de invitada más elegantes y glamurosos y no dudó en incorporarlas en sus outfits de invitada. Como ella, muchas de las influencers más top también han incorporado las alpargatas en sus looks de invitada y el resultado ha sido espectacular. La última ha sido María Pombo, que apostó por unas alpargatas de cuña para la boda de la también influencer Lucía Bárcena.

Si de un tiempo a esta parte hemos estado viviendo el ocaso de los estilismo recargados y ostentosos (no hay nada más que ver los peinados de invitada que se llevan actualmente o las últimas tendencias en maquillaje), ahora toca ver el destierro absoluto de los zapatos de tacón. A pesar de que quedan espectaculares en un look de invitada y que hay diseños que son absolutamente irresistibles, mentiríamos si dijésemos que estamos súper tristes por la irrupción de las alpargatas en el universo invitada perfecta.

Nada más lejos de la realidad, porque estamos encantadas de la vida de que las alpargatas estén de moda (son la tendencia por antonomasia de este verano) y que, además, hayan dado el salto del street style a los looks de invitada. Además de por su comodidad, las alpargatas cada vez presentan diseños más originales, atrevidos y sofisticados y puede que esa haya sido la razón definitiva de que las alpargatas se hayan convertido en el calzado estrella de los looks de invitada de las bodas de verano.

Es probable que próximamente tengas alguna boda de verano (o varias, que está el calendario nupcial que echa humo) y que, después de haber visto a celebs e influncers presumir de estilazo con unas alpargatas, te hayas planteado cambiar de calzado y apostar por algo más cómodo sin renunciar al estilo. Estás de enhorabuena.

Las alpargatas de esparto son un calzado súper típico de España, siendo el tipo de zapato que se convierte en protagonista todos los veranos (también lo es en las ferias y romerías, como no podía ser de otra forma). Por esta razón son muchas las firmas de alpargatas españolas por las que puedes apostar a la hora de decantarte por este calzado par tu look de invitada a una boda de verano. Te proponemos una selección de diez firmas españolas de alpargatas para tu look de invitada que sabemos que te van a encantar.

Alpargatas de la firma Toni Pons

Las alpargatas de Toni Pons tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Catañer

Las alpargatas de Castañer tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Polin et Moi

Las alpargatas de Polin et Moi tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Pablo Gilabert

Las alpargatas de Pablo Gilabert tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Naguisa

Las alpargatas de Naguisa tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Mint&Rose

Las alpargatas de Mint&Rose tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Alohas

Las alpargatas de Alohas tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Pablo Ochoa Shoes

Las alpargatas de Pablo Ochoa Shoes tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Fabiolas

Las alpargatas de Fabiolas tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.

Alpargatas de la firma Mimao

Las alpargatas de Mimao tienen todo tipo de diseños, desde planos hasta cuñas.