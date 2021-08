Bolsos para invitadas de boda: Todo lo que debes saber sobre el complemento estrella del look

La fuente de poder de todas las mujeres (o eso dicen). El caso es que los bolsos juegan un papel fundamental y, como no podía ser de otra manera, son el complemento estrella de cualquier look de invitada. El bolso es incluso más importante en el estilismo que los propios zapatos de invitada (y mira que nos cuesta trabajo elegirlos, sobre todo después de que las alpargatas se hayan colado en los looks de invitada), por eso saber dar con el adecuado no siempre resulta tarea sencilla.

Lo primero y fundamental para un boda de verano (y para cualquier estación) es encontrar el vestido de invitada perfecto que se adapte a nuestro estilo y personalidad (además de las características de la boda). Una vez que sabemos cómo es el diseño y cuáles son sus colores, toca elegir el bolso de nuestro look de invitada.

Ya lo tendrás súper claro (después de ir a varias bodas has aprendido la lección), pero te recordamos que, con independencia de lo absolutamente irresistible que sea, es importante que el bolso que elijas sea cómo y quepan todos tus efectos personales. Teniendo esta premisa clara, llega el turno de descubrir todos los tips que debes saber a la hora de elegir el bolso de invitada, el complemento estrella del look de la boda.

Cuáles son los bolsos de invitada para llevar a una boda

Puede que para tu día a día tengas un bolso preferido, ése que te acompaña al trabajo, a las reuniones con tus amigas o incluso a una cita especial. Es tu bolso preferido y no hay quién te haga cambiarlo por otro, pero a la hora de elegir un bolso para tu look de invitada no puedes dejarte arrastrar por lo conocido.

A la hora de ir a una boda y lucir un look de invitada perfecta es clave la elección del bolso, ya que son el tipo de complementos que tienen en don de rematar el estilismo. A continuación te dejamos una selección de bolsos de invitadas que sí puedes llevar a una boda, aunque ninguno te guste tanto como ese que llevas a todas partes (lo sabemos).

Clutch : Bolso pequeño que suele caracterizarse por ser rígido y alargado. No tiene asas ni correas y es el bolso más elegante para un lookde invitada perfecta, aunque no resulte del todo cómo porque caben pocas cosas.

: Bolso pequeño que suele caracterizarse por ser rígido y alargado. No tiene asas ni correas y es el bolso más elegante para un lookde invitada perfecta, aunque no resulte del todo cómo porque caben pocas cosas. Wrislet : Tipo de clutch , pero con asa en un extremo del bolso para poder colgarlo de la mano.

: Tipo de clutch , pero con asa en un extremo del bolso para poder colgarlo de la mano. Baguette : Fue el bolso con el que Carrie Bradshaw pasó a la posteridad en Sexo en Nueva York y se convirtió en todo un icono de los 2000. De forma alargada, este tipo de bolso vuelve a estar este año súper en tendencia. Algunos pueden llevar un asa para colgarlo del hombro.

: Fue el bolso con el que Carrie Bradshaw pasó a la posteridad en Sexo en Nueva York y se convirtió en todo un icono de los 2000. De forma alargada, este tipo de bolso vuelve a estar este año súper en tendencia. Algunos pueden llevar un asa para colgarlo del hombro. Tipo sobre : Bolso plano con forma parecida a un sobre. Se debe evitar llevar demasiadas cosas en su interior ya que tienden a deformarse (aunque, realmente, son los más cómodos porque cabe de todo)

: Bolso plano con forma parecida a un sobre. Se debe evitar llevar demasiadas cosas en su interior ya que tienden a deformarse (aunque, realmente, son los más cómodos porque cabe de todo) Minaudière : Son los que tradicionalmente llamamos tipo joya. Llevan una minuciosa decoración en su parte delantera y este año están súper de moda.

: Son los que tradicionalmente llamamos tipo joya. Llevan una minuciosa decoración en su parte delantera y este año están súper de moda. Cofre: Está a medio camino entre un clutch y un minaudière. Lleva incluida una pequeña cadena.

Consejos para elegir el bolso perfecto

Lo primero y principal a la hora de elegir un bolso para tu look de invitada es que resulte cómodo y que en su interior quepan todos los efectos personales que consideres necesarios. Es preferible llevar un bolso de mayor tamaño y en el que quepa todo, que tener desperdigados por ahí todos tus enseres (o lo que es peor, metidos dentro de una bolsita que cargas durante toda la boda).

Lo bueno de las últimas tendencias es que los estilismos en general y los de invitada en particular se están volviendo mucho más sencillos, cómodos y prácticos, por lo que elegir el bolso de invitada perfecto se antoja bastante sencillo. Auns así, debes conocer algunos consejos básicos a la hora de elegir tu bolso de invitada.

Cómo elegir el bolso de invitada según los colores del look

Si optas por colores lisos y suaves, añade un bolso con colores llamativos e incluso con algún tipo de relieve. Si por el contrario, tu conjunto capta por sí mismo la atención, te aconsejamos que optes por tonos nude. Como suele decirse, menos es más.

Tonos metalizados para el bolso de invitada de una boda de día

Antes se solía relacionar las bodas de noche con los bolsos de mano en colores metálicos. Y aunque ésta sigue siendo una opción válida, se ha transformado de norma a elección personal. Los tonos dorados y plateados están más de moda que nunca, así que, ¿por qué limitarnos solo a su uso nocturno?

Elige el bolso de invitada en base al vestido

Presta mucha atención a la hora de elegir el bolso ganador. Hay notables diferencias entre un modelo u otro. Ten en cuenta el estilo de tu vestido y su largura. Es mejor un bolso tipo clutch para estilismos más sobrios, como pueden ser los de una boda de noche, y carteras tipo sobre para looks más frescos, como los que pueden verse en una boda de mañana.

Elige un bolso de invitada en el que quepan todas tus cosas

Lleva las cosas imprescindibles contigo (cartera, llaves, teléfono móvil…). Hay ciertos bolsos de mano que no permiten llevar demasiadas cosas dentro como los de tipo clutch y eso es un rollo. O le dejas tus efectos personales a alguien o los llevas en la mano. En cualquier caso, ambas opciones son incómodas y te restan glamour.

El bolso de invitada no debe ir a juego con el vestido

Combinar el bolso con los zapatos es una tendencia del pasado (aunque si quieres también puedes hacerlo) y cero original. Juega con las mezclas diferentes, arriesga dentro un equilibrio concreto y lograrás un conjunto de 10. La tendencia color block que tanto se lleva esta temporada nos parece ideal para lucirla en una boda, sobre todo ahora en verano, que las tonalidades ácidas y vivas resultan tan favorecedoras.