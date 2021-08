Looks de invitada: Todo lo que debes saber para ser la que tenga más estilo de la boda.

Te llega la noticia de que tienes una nueva boda en tu calendario, una vez pasada la alegría del primer momento los meses pasan y todavía no has tenido tiempo de buscar tu look de invitada. Se acerca el enlace matrimonial y cada vez estás más agobiada, a pesar de que todavía tienes a mano los vestidos de invitada de una boda de verano (y los puedes usar, que en septiembre-octubre hace calor). ¿Qué estilo de vestido voy a llevar? ¿Cuáles serán los peinados de invitada con los que me atreveré a experimentar?

Tranquila, lo esencial en este día señalado es que disfrutes y celebres por todo lo alto la boda de tu amiga o familiar, por eso, para facilitar la búsqueda del look de invitada perfecto para el evento del año, te contamos todo lo que debes saber para ser la que tenga más estilo de la boda (después de la novia, obviamente).

El consejo más importante que puedes seguir para ser la mejor vestida de esa boda que se acerca es el tuyo. Llevas años asistiendo a eventos y, con más o menos suerte, has probado de todo: monos, vestidos largos, trajes de chaqueta… Únicamente tú sabes que es lo que más te favorece y con lo que te sientes mas cómoda. Teniendo esto en cuenta, seguir las tendencias de la temporada y adaptarlas a los looks de invitada siempre es una idea fantástica (enlace del otro articulo de bodas si quieres), sobre todo aquellas que logran que las prendas resulten todavía más elegantes y especiales, como son las mangas abullonadas o las lentejuelas.

Si bien se dice que una boda es el día en el que la novia es la protagonista total, eso no significa que tú, la invitada con más estilo, no pueda divertirse y sobresalir vistiendo un outfit algo diferente a lo acostumbrado. Atrévete a sacarle partido a todo lo que sabes sobre ti misma, eligiendo prendas que te favorezcan, y mézclalo con unas ganas locas de innovar y destacar, ya sea con el vestido, los complementos o el peinado.

Si la creatividad se te resiente y no tienes muy claro que pasos seguir para conseguir tu objetivo de ser la invitada más ideal del evento, aquí te damos seis consejos que pueden guiarte en la búsqueda del look perfecto para disfrutar como nunca la boda de este otoño y coronarte como la mejor vestida.

Acatar el dress code, la clave para ser la mejor vestida de la boda

Si bien es cierto que las normas de protocolo cada vez son más flexibles, no está de más tener en cuenta algunas de ellas. En las bodas de día lo adecuado es llevar un vestido corto (con largo por la rodilla), mientras que para las celebraciones de noche, el dress code indica que llevar un vestido largo es lo indicado. Los vestidos de corte midi y los monos son aptos para ambos tipos de boda. Repetimos que estas indicaciones son orientativas y lo esencial es que tú te sientas cómoda con el outfit que escojas. No obstante, acatar el dress code puede sumar muchos puntos en tu objetivo de ser la invitada más estilosa de la boda.

Adecuar el look de invitada al lugar de celebración de la boda

El tipo de boda a la que acudas como invitada y el lugar donde se celebre te guiará a la hora de elegir tu outfit. Obviamente, no es lo mismo una boda ibicenca en la playa, que una en mitad del campo o en un hotel elegante de la ciudad. Si quieres ser la invitada con más estilo es esencial que te vistas acorde al lugar: un look más hippie para una boda frente al mar, más glamuroso para la ciudad… Pon especial atención en los zapatos, un tacón de aguja, por ejemplo, no casa bien con la arena de la playa.

Sigue las tendencias de la temporada para ser la invitada más 'trendy'

Las tendencias de la temporada suelen trasladarse también a los looks de invitadas de eventos especiales, por eso, encontrar un outfit que siga alguna de las tendencias del momento te señalará como la invitada más a la moda. Este otoño 2021 algunas de las más sonadas son las mangas abullonadas, las hombreras, las aberturas y los looks monocolores.

Bolso pequeño y de mano, el mejor aliado de la invitada perfecta

Los complementos juegan un papel esencial en los looks de invitada de boda, en especial el bolso. Debe ser pequeño y, preferiblemente, de mano. En conjuntos para eventos especiales funcionan muy bien los clutch con asa de cadena fina para tener opción de llevarlo en la mano o colgárnoslo del hombro. Lo divertido es que hay mil posibilidades para sumar a tu look de invitada este complemento: puedes apostar por un clutch de la misma gama de tu outfit, en un tono diferente y a juego con los zapatos, en plateado o dorado

Peinados, la importancia de elegirlo con tiempo para dar en el clavo

El peinado para la boda es tan importante para acabar de rematar tu look como pueden serlo el bolso o los pendientes. Es esencial elegir un peinado con el que estés cómoda y que siente bien a tu rostro. La opción más acertada es elegirlo con tiempo e incluso probar varios, para así no terminar llevando de nuevo la socorrida melena ondulada (que también nos encanta). Nuestra tendencia preferida para este otoño es el moño chignon, un moño bajo de toda la vida pero con un estilo algo desenfadado, despeinando la parte que cae sobre tu rostro. Es la elección perfecta para lucir este otoño vestidos con espaldas abiertas.

Algo de abrigo, pero no lo de siempre

Si en las bodas de verano el principal quebradero de cabeza es cómo vestir elegantes sin derretirnos por las elevadas temperaturas, en otoño el problema deriva en qué prenda elegir para cuando refresque por la tarde-noche. La opción de la blazer siempre está ahí, pero tras buscar un look súper original sumarle una chaqueta básica no parece la mejor opción. Una de nuestras opciones preferidas son las capas, prendas atemporales con mil combinaciones posibles y perfectas para las bodas de otoño si son de telas fresquitas. Pero sin duda nuestra prenda de abrigo favorita para las bodas de entretiempo es un mantón de Manila, triunfarás como la invitada mejor vestida.