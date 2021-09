Mango tiene el vestido de invitada perfecto (y low cost) que salvará tus bodas de septiembre.

La llegada de septiembre no sólo trae consigo la vuelta a la rutina, el noveno mes del año se convierte en el momento en el que se celebran todas las bodas del mundo mundial. Ninguna de nosotras nos libramos de tener una boda en septiembre, por eso ahora andamos como locas buscando el look de invitada perfecta.

A pesar de tener controladas las tendencias de invitada y tener más que claro cómo elegir el vestido según la forma del cuerpo, es posible que todavía no sepamos qué ponernos para esa boda (o esas) que tenemos en el mes de septiembre. Tanto nos cuesta encontrar el look de invitada perfecta para las bodas de septiembre que, a estas alturas, lo único que tenemos preparado es el bolso de invitada, pero que no cunda el pánico.

Después de bucear por nuestras firmas low cost preferidas hemos encontrado el vestido de invitada perfecto. Es de color morado, tiene un escotazo espectacular en la espalda, es de Mango y salvará tus bodas de septiembre (verdad verdadera).

Dar con el look de invitada perfecta para eventos tan destacados no siempre resulta sencillo ni rápido. En contextos más sofisticados como las bodas las imposiciones del dress code, las tendencias del momento (que ya tenemos más que controladas), e incluso las peticiones de los novios (nos empieza a dar coraje eso de que haya colores prohibidos), pueden hacer que la búsqueda del conjunto idóneo se convierta en misión imposible, al menos hasta que descubrimos en Mango el rincón perfecto en el que buscar un look de invitada versión low cost.

En ese sentido, el vestido de invitada de Mango nos parece perfecto porque, además de ser low cost, cumple con todas las expectativas y directrices que debemos tener en cuenta en un vestido de invitada. No obstante, es cierto que las normas de protocolo están desapareciendo, lo que da lugar a una mayor amplitud de posibilidades en cuanto al look de invitada se refiere y, en ese sentido, el vestido de invitada de Mango que salvará tus bodas de septiembre da en el clavo.

Así es el vestido de invitada de Mango

Como ya hemos avanzado, las normas de protocolo están cambiado y los looks de invitada cada vez se asemejan más a los outfits del día a día. Por eso, el vestido de invitada de Mango se cuela entre las propuestas low cost de invitada más ideales. De un irresistible color morado, el vestido de invitada de Mango se presenta en una versión cortita, siendo lo más espectacular de la prenda el súper escote de la espalda y las hombreras que evocan las tendencias más ochenteras.

Su color, su corte y sus infinitas combinaciones hacen que este vestido de invitada de Mango se convierta en el mejor fichaje que podrás hacer para salvar tus bodas de septiembre. Además, su diseño es tan sencillo, que luego podrás seguir usando el vestido en infinitas ocasiones. Disponible desde la talla XXS hasta la L, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 59,99 euros.