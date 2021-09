Peinados de novia otoño 2021: el triunfo de las tendencias dosmileras en las novias millennials

El otoño es la estación de las bodas y más este año, que tanto la primavera como el verano han estado bastante escasas de ceremonias nupciales a causa de la pandemia. Ahora parece que las parejas se animan y las bodas vuelven a llenar de ilusión el otoño. A pesar de que los looks de invitada copen la mayoría de las informaciones sobre bodas de otoño (encontrar el vestido de invitada perfecto de última hora es clave, por eso hay tantas informaciones), las tendencias en novia son las realmente importantes. Encontrado el vestido y los zapatos, el siguiente aspecto que más preocupa a las novias es su peinado y maquillaje.

Ya nos dio algunas pautas sobre tendencias en peinados de invitada para este 2021 y ahora la estilista Sarah Kceres nos desvela cuáles serán los peinados de novia para el otoño 2021, que estarán muy marcados por el triunfo de las tendencias dosmileras entre las novias millennials.

Por todo ello, la maquilladora y peluquera Sarah Kceres ha presentado en su atelier una nueva propuesta de peinados de novia de cara al otoño. En esta ocasión ha enfocado su mirada en las novias de la generación millennial pero con un giro muy centrado en la moda y aún así llevable y realista si se combina de forma coherente, con gusto y saber hacer.

Así son las tendencias en peinados de invitada para bodas de otoño

"En este trabajo, además de esa mirada al futuro millennial, también encontramos una fuerte influencia de las tendencias más populares entre la Generación Z, ya que, aunque estas chicas son aún muy jóvenes, están dejando huella en sus predecesoras con referencias dosmileras, entre otras", nos explica Sarah.

Además, Kceres apostilla que "de estos peinados de novia trendy para este otoño también destaca el tinte festivo y más arriesgado de los mismos, algo que muchas chicas van buscando después de esta etapa tan extraña y que arroja tantas cuestiones a la misma vez que hace que sean más conscientes de que vida solo hay una y hay que apostar por aquello que verdaderamente les hace sentir cómodas e identificadas con su estilo y filosofía de vida".

La estilista, que comienza en septiembre con su propio curso escolar, ya que imparte clases de maquillaje y peluquería para profesionales en su taller del sevillano barrio de San Julián, en Sevilla, también ha querido señalar algunos detalles más concretos del maquillaje que luce esta novia millennial. Para completar la idea, Sarah cuenta que ha apostado por un maquillaje en esa línea más trendy y menos habitual, algo que se aprecia en detalles como que la mirada se destaca de forma inversa a como se hace de costumbre, es decir, usando como lienzo la zona interior del párpado en lugar de la cuenca, por ejemplo.

Aplicables perfectamente invitadas, estos son algunos de los peinados de novia que marcarán las bodas de otoño que nos propone la estilista Sarah Kceres.

Recogidos altos para un novia actual

"Cuando dábamos a los recogidos altos por muertos desde hace temporadas, vuelven con fuerzas y están en tendencia, eso sí, con un twist”, aclara Sarah.

¿Cómo se consigue? Para hacer este peinado, ha partido de una coleta alta que posteriormente ha pulido usando el cepillo oval de GHD y el Final Shine de la misma marca. El volumen lo consigue gracias al texturizador Curl Hold de GHD. Después de eso tensiona el cabello y termina colocando la pieza de joyería de El cajón de la coqueta. "El efecto del flequillo lo he conseguido gracias a la nueva GHD Max".

Trenza o recogido, un peinado para una novia versátil

Respecto al look de novia, la versatilidad siempre es la clave. "Un peinado desmontable es ideal en los casos en los que se busca algo más formal para el momento de la ceremonia y más casual para la celebración. De cualquier modo, las dos versiones de este peinado son superjuveniles", explica la estilista.

¿Cómo se consigue? En este caso la estilista ha comenzado texturizando el cabello con el Root Lift de GHD. Después de eso comienza el trenzado con las aplicaciones de El cajón de la coqueta, para recogerlo en la nunca y finalizar fijando con Final Fix de GHD.

Peinado clásico con aires dosmileros para una novia millennial

"Gracias a las creaciones de El cajón de la coqueta he tenido la oportunidad de aunar en este peinado lo más clásico con esas tendencias de la Generación Z de las que hablaba", comenta la peluquera.

¿Cómo se consigue? En este caso partimos de una coleta baja que pulimos con el Final Shine de GHD y un cepillo de cerdas naturales. El siguiente paso sería colocar el tocado y hacer la torsión de este junto a la de la coleta. Por último, le damos la forma que deseemos a la caída de las cadenas.

Peinado de novia con inspiración dosmilera

"En los últimos meses las chicas de moda como Kendall Jenner y Bella Hadid nos han metido por los ojos esa idea del recogido con la pinza tan típico de finales de los noventas y principios de los dos mil, y yo he querido darle un toque glamuroso e ir más allá", explica Sarah Kceres.

¿Cómo se consigue? "Lo primero es colocar las piezas en los diferentes cabos. Cuando tengamos ese paso, trenzamos con tensión y fijamos la estructura de forma vertical. Por último, aportamos brillo con el producto Final Shine Gold de GHD”, nos explica Sarah.

Maquillaje para una novia de otoño

"Gracias a las nuevas tecnologías el maquillaje está sirviendo de punto de encuentro entre las generaciones Z y Millennial y lo he querido reflejar en esta sesión. Como comentaba antes, me gusta mucho el efecto de aplicar la sombra en la zona interior del párpado en lugar de en la cuenca y aplicar este tono anaranjado que es mucho más actual y arriesgado y aún así queda muy elegante. Rematamos la mirada con la ceja laminada. En el caso de la piel, he apostado por un acabado natural jugoso y los labios son de estilo noventero gracias al efecto perfilado", confiesa Sarah desde su atelier.