Hay que reconocerlo, estábamos deseando que las bodas volvieran a nuestras vidas. Había ganas de buscar el mejor look de invitada, de embobarse en los escaparates con los irresistibles vestidos de invitada y, por qué no, hasta de subirse a unos taconazos. Teníamos ganas de ver a nuestras amigas vestidas de novia y a nosotras de invitadas perfectas, por eso no podemos estar más contentas estos días. Aunque la falta de práctica no esté haciendo un poco cuesta arriba eso de dar con el perfecto look de invitada.

Es verdad que nuestras firmas low cost favoritas cada vez nos lo ponen más fácil y, además de lanzar propuestas súper económicas, también nos ofrecen opciones de estilo sobresalientes para nuestros looks de invitada. Pero, como llevamos tanto tiempo esperando que volvieran las bodas para marcarnos el lookazo del siglo, para una ocasión tan especial preferimos otro tipo de firmas, sobre todo si se trata de firmas de vestidos de invitada españolas.

Las que tienen un máster en looks de invitada probablemente tengan súper controladas las firmas españolas de vestidos de invitada con las que ser la que tenga más estilo de la boda. Pero, como avanzábamos al principio, la falta de práctica a la hora de buscar el look de invitada hace que muchas de nosotras estemos perdidas en cuato a firmas de vestidos de invitada se refiere.

Para arrojar algo de luz al respecto, hemos seleccionado algunas de las mejores firmas españolas de vestidos de invitada para ser la que tenga más estilo de la boda. Atenta a las propuestas y prepárate para marcarte el lookazo de invitada más ideal y, además, made in Spain.

Vestidos de invitada de Lady Pipa

Desde la firma lo tienen claro y su objetivo es "crear ropa de fiesta con la que te veas tan tú como cualquier otro día pero más guapa, sin sentirte disfrazada. Nosotros diseñamos desde cero todas las colecciones, trabajamos en los patrones para que sienten bien a todo tipo de mujeres y buscamos tejidos con caída y consistencia". Una propuesta ideal para un look de invitada.

Vestidos de invitada de Barey Collection

Marca de moda dedicada a todas las mujeres en cualquiera de sus facetas. Inspirada en una mujer luchadora, revolucionaria, desenfadada, libre, segura, alegre, llena de vitalidad y optimismo. Mar, diseñadora de la firma, plasma en cada una de sus colecciones la moda Española más eterna; feminidad, elegancia, personalidad y atemporalidad al mismo tiempo.

Vestidos de invitada de Cherubina

Es una marca sevillana fundada por Ana, que lleva desde el año 2003 vistiendo invitadas a través de sus tocados atemporales y de sus prendas de inspiración retro. Gracias a la calidad y a la profesionalidad de la marca, ha conseguido posicionarse en un mercado que solía buscar lo tradicional y lo que socialmente se consideraba oportuno, para dar lugar a una nueva forma de vestir en eventos de diversa índole. Cherubina ha conseguido crear un nuevo concepto de invitada a través de sus tocados y vestidos cuidadosamente confeccionados.

Vestidos de invitada de Color Nude

Colour Nude es sinónimo de calidad y elegancia. Desde sus comienzos lo ha demostrado y ahora lo sigue haciendo, siendo una de las firmas de referencia de las invitadas con más estilo. Sus diseños están pensados para una mujer actual y sofisticada y sin duda, son unas piezas que desbordan personalidad y que sabemos que no van a pasar desapercibidas ante los ojos de las invitadas con más estilo de este año.

Vestidos de invitada de Mariquita Trasquilá

Es una de nuestras firmas preferidas, ya sea para nuestros looks del día a día o para buscar ese vestido de invitada con el que ir espectacular a una boda. Con tienda en Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Sevilla, Mariquita Trasquilá se ha convertido en el Santo Grial de los looks de invitada y es ya una de nuestras firmas preferidas para las famosas BBC y para el streetwear.

Vestidos de invitada de Vogana

Vogana es una firma de moda española dedicada al diseño de prendas para mujeres con personalidad y seguras de sí misma. Nace de la mano de Carmen de la Puerta, Directora Creativa de la firma, que ha estado desde pequeña rodeada de hilos y agujas, viviendo el mundo de la moda y arte muy de cerca. El principio fundamental es la calidad y la innovación y se inspiran siempre en la estética vintage, así como en estilos de vida, viajes y experiencias vividas, siempre sin perder el sello andaluz.

Vestidos de invitada de Coosy

Coosy nace en 2011, en Pontevedra, localidad marcada por la magia del mar, las tendencias más chic y una gran tradición en la industria y el diseño textil. El origen de Coosy es el sueño por continuar con la tradición familiar de la tienda taller de su madre, referencia en la zona durante más de dos décadas, y adaptarla a las nuevas tecnologías y a la mujer actual. Coosy mezcla diseños atrevidos, elegantes, sofisticados, todo ello con un punto divertido, alegre, original y, sobre todo, optimista. Somos una marca reconocible por el diseño, los cortes, los volantes y, sobre todo, por el colorido y los estampados.

Vestidos de invitada de Vanderwilde

Fundada por las hermanas, Blanca y Angela, la marca sevillana Vanderwilde conjuga el estilo de la tradición andaluza con el diseño contemporáneo. Con estos valores crea un estilo definido y una elegancia basada en líneas puras. La calidad en tejidos y acabados mezclado con su distintiva gama de colores en cada colección, hacen de Vanderwilde una marca con sello propio, primando siempre la distinción y elegancia. Sus colecciones emergen del propio universo de las hermanas, nutriéndose de su creatividad y herencia cultural.

Vestidos de invitada de Bimani 13

En Bimani respetan la complejidad de la sencillez. Diseñan básicos de calidad que perduren en el tiempo y cuidan cada detalle del proceso creativo. Apuestan por producción española y trabajan mano a mano con talleres de confianza para mejorar, día a día, la calidad de nuestras prendas. Crean una moda sencilla, versátil, atemporal y práctica, ofreciendo una amplia variedad cromática y de tallas para llegar a todas las mujeres.

Vestidos de invitada de Redondo Brand

Es la firma preferida de las influencers para los grandes eventos y hasta hay actrices que se han decantado por ellos a la hora de desfilar por la alfombra roja de los Goya, por eso esta firma tenía que estar sí o sí entre la lista de firmas españolas de vestidos de invitada con los que ser la que más estilo tenga d ela boda.