Zara y Mango tienen los vestidos de invitada para bodas de otoño más en tendencia (y low cost)

Sólo hay que pasarse un rato por Instagram para darse cuenta de que las bodas vuelves a ser la celebración estrella del fin de semana. Con la llegada del otoño, las bodas se suceden una detrás de otra y toca buscar el perfecto vestido de invitada.

A la hora de tener controlados otros aspectos del look de invitada podemos inspirarnos en otras tendencias (como en los peinados de novia, aunque no seamos nosotras las protagonistas), pero a la hora de encontrar ese vestido de invitada que se enmarque dentro de las tendencias de otoño y que, además, sea low cost la cosa se complica. Aunque, como en otras ocasiones, Zara y Mango se presentan ante nosotras para ofrecernos los vestidos de invitada para bodas de otoño más en tendencia y low cost.

Lo bueno del otoño (sobre todo de los otoños sureños), es que las temperaturas invitan a poder seguir apostando por looks más fresquitos y eso para los looks de invitada resulta maravilloso. Que el tiempo todavía sea cálido invita a poder seguir llevando los vestidos más en tendencia de la temporada que ofrecen Zara y Mango, que, aunque son frescos, ya se adaptan a las características y necesidades de estilo que el cambio de estación trae consigo. Así, entre los vestidos de invitada de Zara y Mango más en tendencia podemos encontrar las que resumen el perfecto look de invitada para las bodas de otoño.

Escotes con cuello halter (es el favorito para las bodas de otoño), mangas abullonas y de farol (parece que es una tendencia que no nos abandona), los monos como alternativas a vestidos y la sencillez como nuevo dogma son algunas de las tendencias para bodas de otoño que encontramos en los vestidos de invitada de Zara y Mango. Además de estar súper en tendencia, las propuestas que hacen desde ambas firmas resultan súper económicas, ya que ninguna de ellas sobrepasa los 50 euros. Si tienes boda los próximos fines de semana y todavía no tienes tu look de invitada, echa un vistazo a estos vestidos que proponen desde Zara y Mango.

Vestido de invitada de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido de invitada de Mango

Disponible desde la talla S hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido de invitada de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Vestido de invitada de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

