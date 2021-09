De Amaia Salamanca a Inés Domecq, los cinco mejores looks de invitada para una boda de otoño.

Atención románticas, las bodas han vuelto y con ella la búsqueda del perfecto look de invitada. Aunque al principio nos haya pillado un poco desprevenidas, tenemos que reconocer que estábamos deseando buscar vestido de invitada y experimentar con peinados de otoño y maquillajes. Tenemos ganas de que nuestros amigos y familiares se casen, sí, pero también estamos deseando marcarnos (por fin) un lookazo. Aunque llevamos tanto tiempo sin asistir a una boda, que no tenemos muy claro cuáles son las tendencias en invitadas de otoño.

Por suerte, nuestras celebrities favoritas también asisten a numerosas bodas y sus elecciones de looks pueden ser (y, de hecho, lo son) una gran fuente de inspiración para nosotras. Musa de estilo donde las haya, la actriz Amaia Salamanca asistía a la boda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet con un colorido conjunto de dos piezas, elección arriesgada pero con la que sin duda se convirtió en la invitada ideal del enlace. Con un otoño marcado por los colores atípicos e impropios de la estación, el look de invitada de Amaia Salamanca, sin duda, se ha convertido en uno de los favoritos para las bodas de otoño.

Aunque el de Amaia Salamanca no es el único look de invitada que tomamos como fuente de inspiración. Después de varios fines de semana de eventos (bodas, bautizos y hasta comuniones), hemos seleccionado los cinco looks de invitada más espectaculares de nuestras celebrities e influences favoritas que vamos a copiar este otoño. Saca papel y lápiz y prepárate para copiar los mejores looks de invitada para tus bodas de otoño.

El look de invitada de Amaia Salamanca, el triunfo de las tendencias bicolor

La actriz se atrevió con una blusa naranja con mangas abullonadas, mezclando dos de las tendencias favoritas de este otoño, con falda lápiz de color rojo. La combinación de colores da lugar a un look súper divertido a la par que elegante, además resaltará el moreno que hayamos podido coger en verano. Para rematar el outfit, Amaia optó por una diadema, pendientes largos, bolso estampado y tacones de salón del mismo tono que la blusa.

El look de invitada de María Fernández- Rubíes, originalidad y elegancia en clave rosa

La influencer María Fernández- Rubíes asistía a una boda este septiembre con un vestido de color rosa con detalles muy originales; hombreras rectangulares marcadas y cintura con volante. Eligió dar total protagonismo a este vestido tan discreto como especial, combinándolo con complementos básicos en color negro.

El look de invitada de Aretha Fusté, el triunfo del verde

Está en boca de todos que el verde es uno de los colores más en tendencia de este otoño, la influencer Aretha Fusté apostó por un conjunto de dos piezas en verde esmeralda para convertirse así en la invitada más especial y elegante del enlace.

El look de invitada de Inés Domecq, arriesgar para triunfar

Inés Domecq, primogénita del jinete Humberto Domecq, asistió al enlace de Lucía Martinez Alcalde y Diego Benjumea con esta combinación de falda marrón chocolate, blusa XXL y cinturón para remarcar su cintura. Pese a ser un look sólo disponible para las más atrevidas, posee todas las claves para destacar en la celebración sin dejar de ser una invitada de lo más elegante.

El look de invitada de Gala González

Con este vestido estampado asistía Gala González a una boda a finales de agosto, aunque es un look de invitada que vamos a copiar en nuestras bodas de otoño. La combinación de diferentes estampados entre la parte superior, la cintura y la falda del vestido logra hacer de este vestido una prenda especial y diferente. Los tonos pasteles también otorgan al look con un aire clásico y elegante.