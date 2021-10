Las invitadas mejor vestidas de este otoño 2021 en las que te inspirarás para tus futuras bodas.

¿Cuántas bodas tienes o has tenido este otoño? Tranquila, no estás sola. Nosotras también tenemos señalados en rojo varios fines de semana en nuestros calendarios y tampoco sabemos que nos vamos a poner en todas esas bodas que todavía tenemos por delante este otoño. Encontrar vestidos de invitada se convierte en misión imposible esta temporada en la que los enlaces matrimoniales se nos acumulan y nuestros bolsillos se empiezan a resentir. Es verdad que hay muchas firmas españolas en las que encontrar el mejor look de invitada, pero hay veces en las que nos sabemos por dónde empezar.

Por suerte, nuestras celebrities ya se han enfrentado antes que nosotras a esta problemática y ahora se convierten en nuestras musas de estilo para todas nuestras bodas de otoño. La última en añadirse a al lista de invitadas mejor vestidas de este otoño 2021 ha sido Sassa de Osma, que con un espectacular vestido rosa fucsia combinado en verde se ha ganado el primer puesto de estilo. Aunque no es la única que nos sirve como fuente de inspiración.

Inés Domecq (siempre ella), Eugenia Osborne, Amaia Salamanca, Paula Echevarría... Ellas son algunas de las invitadas mejor vestidas de este otoño 2021 y en las que te inspirarás en todas tus botas. Nosotras ya tenemos fichado el look con el que brillaremos en esa boda boda especial que tenemos este otoño.

El look de invitada de otoño de Sassa de Osma

De todos los looks de invitada que hemos visto este otoño, probablemente el de Sassa de Osma en la boda de Philippos de Grecia y Dinamarca y Nina Flohr es el más bonito y espectacular. Se trata de un vestido plisado rosa fucsia con la manga larga y ablusonada firmado por de Andrew GN que Sassa de Osma combina de maravilla con collar bordado y los complementos en verde. Un look de invitada de contrastes, una propuesta sobresaliente.

El look de invitada de otoño de Paula Echevarría

Sentimientos encontrados con el look de invitada de otoño con el que nos ha sorprendido Paula Echevarría estos días. La actriz se ha decantado por un vestido en vino tinto de la firma Mioh en tejido jacquard con puño alto, botones joya, falda con volantes y lazada lateral. La influencer remata el look de invitada con un tocado de Cherubina y unos zapatos de salón en blanco, una apuesta muy aclamada, pero que a nosotras no nos termina de convencer. El look es de 10, aunque nosotras habríamos apostado por unos zapatos en otra tonalidad.

El look de invitada de otoño de Eugenia Osborne

Que la boda de Claudia Osborne es el mejor escaparate para inspirarnos para nuestros looks de invitada es una realidad que nadie puede discutir. Uno de los mejores looks que pudimos ver es el de Eugenia Osbone, la hermana de la novia. La joven apostó por un vestido de la colección de invitada de AW21 The IQ Collection, confeccionado en neopreno marino y blanco, y falda midi. El amplísimo escote en uve y los enormes lunares le dan al diseño es toque especial que nos hace confirmar que es uno de los mejores looks de invitada del otoño. Además, la combinación tan sencilla que hace Eugenia Osborne todavía realza más el estilismo.

El look de invitada de Lourdes Montes

Fue uno de los primeros looks de invitada que nos sirvió de inspiración a principios de este otoño. Se trata de un vestido de Silvia Tcherassi con el que Lourdes Montes se cuela entre las invitadas mejor vestidas de este otoño. Con manga larga de burbuja, escote en forma de V y cinturón negro, el vestido que Lourdes Montes lució en la boda de Rocío Gil Oset, y Philip Pérez-Cirera es perfecto para las invitadas más clásicas. El traje midi con estampado de espiga en tonos negros y blancos está confeccionado en seda y cuenta con un volante en el dobladillo, detalle que le aporta singularidad y volumen. Ella lo combina con unos salones negros y un mini casquete, también en negro (al igual que el bolso). Nosotras jugaríamos con el color rojo para darle un toque más rompedor al look de invitada.

El look de invitada de Inés Domecq

Otro ejemplo de lookazo de invitada sacado de la boda de Claudia Osborne. Este espectacular vestido de la colección de invitada de AW21 The IQ Collection, confeccionado en satén con lunares invertidos en beige y negro, fue el elegido por Inés Domecq que, como siempre, se marcó un súper look de invitada apostando por grandes clásicos. Lunares y sencillez son la clave del look de invitada de otoño de Inés Domecq que todas queremos copiar.

El look de invitada de otoño de Alejandra Domínguez

Los estilismos de Alejandra Domínguez nunca pasan desapercibidos. Su personalidad y estilo súper marcado y extravagante son el mejor sello de identidad para sus looks. En esta ocasión (de nuevo la boda de Claudia Osborne), la joven confía en el diseñador Antonio García (un clásico en ella) y apuesta por un conjunto de top moldeado al bies en crepé de seda verde caqui y falda evasé en mikado natural verde musgo, con botonadura frontal y bajo asimétrico. Lo que más nos gusta son las sandalias en tonos buganvilla y el sombrero con lo que los combina. Los mitones suponen un plus de extravagancia sólo apto para las más atrevidas.

El look de invitada de otoño de Inés Domecq

De nuevo Inés Domecq, Esta vez como invitada sobresaliente en el enlace de Lucía Martinez Alcalde y Diego Benjumea con esta combinación de falda marrón chocolate, blusa XXL y cinturón para remarcar su cintura. Pese a ser un look sólo disponible para las más atrevidas, posee todas las claves para destacar en la celebración sin dejar de ser una invitada de lo más elegante.

El look de invitada de otoño de Amaia Salamanca

La actriz se atrevió con una blusa naranja con mangas abullonadas, mezclando dos de las tendencias favoritas de este otoño, con falda lápiz de color rojo. La combinación de colores da lugar a un look súper divertido a la par que elegante, además resaltará el moreno que hayamos podido coger en verano. Para rematar el outfit, Amaia optó por una diadema, pendientes largos, bolso estampado y tacones de salón del mismo tono que la blusa.

El look de invitada de otoño de María Fernández- Rubíes

La influencer María Fernández- Rubíes asistía a una boda este septiembre con un vestido de color rosa con detalles muy originales; hombreras rectangulares marcadas y cintura con volante. Eligió dar total protagonismo a este vestido tan discreto como especial, combinándolo con complementos básicos en color negro.

El look de invitada de otoño de Aretha Fusté

Está en boca de todos que el verde es uno de los colores más en tendencia de este otoño, la influencer Aretha Fusté apostó por un conjunto de dos piezas en verde esmeralda para convertirse así en la invitada más especial y elegante del enlace. A pesar de ser un look de invitada que nos encanta, por desgracia, nos quedan muy pocos días en los que las temperaturas nos dejarán apostar por él.