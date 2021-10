H&M tiene los vestidos de invitada de otoño perfectos para una boda de estilo alternativo

Sabemos que este otoño se te han acumulado las bodas y que dar con un vestido de invitada perfecto para cada una de ellas te está costando algo de trabajo. Te has inspirados en las invitadas mejor vestidas del otoño, has buceado por las mejores firmas españolas de invitada, pero no encuentras nada que te convenza.

Tienes un estilo con una personalidad muy marcada y las propuestas de vestidos de invitadas que hacen las diferentes firmas no te terminan de convencer, pero para eso está H&M y sus vestidos de invitada, perfectos para una boda de estilo alternativo.

Que una boda sea de estilo alternativo no significa que haya que ir en vaqueros. Que tu estilo huya de convencionalismos, tampoco. Lo único que implica es que los looks que llevan la mayoría de invitadas a las bodas de otoño (y a la de todas las estaciones) no van contigo en absoluto y por eso puede que te esté costando algo de trabajo dar con el modelazo (o los modelazos) de esa boda de otoño (o de esas bodas de otoño) que te trae por la calle de la amargura. En ese sentido, las propuestas de H&M para un looks de invitada de otoño se antojan perfectos.

En primer lugar, las propuestas de invitada de H&M nada tienen que ver con los estilismos que estás cansada de ver en todas las bodas. Se trata de unos diseños de tipo camisero y holgados que hacen que las mujeres con un estilo más alternativo puedan abrazar la comodidad. Además, a diferencia de otros looks de invitada, las propuestas de H&M reivindican los estampados florales para las bodas de invierno.

En segundo lugar, lo que más nos gusta de los vestidos de invitada de H&M es que después de la boda (o las bodas) podremos darles mucho uso porque son súper ponibles. La diferencia a la hora de apostar por estos vestidos en un look de invitada o en un outfit para tu día a día será cómo los combines.

En el caso de una boda de otoño, con independencia de lo alternativo que sea tu estilo, te recomendamos que apuestes por unos pendientes llamativos y que le des un aire diferente a tu melena. No es necesario que lleves tacones, pero juega con un calzado que también sea original.

En el caso de un look de diario, puedes apostar por cualquiera de estos vestidos y combinarlos con unas botas de estilo militar y una biker y tener un conjunto con rollazo y en el que habrás reutilizado ese vestido de invitada de otoño para una boda alternativa.

Vestido de invitada de otoño de H&M

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el vestido de invitada de otoño de H&M tiene un precio de 24,99 euros.

Vestido de invitada de otoño de H&M

Disponible desde la talla 32 hasta la 54, el vestido de flores de H&M tiene un precio de 29,99 euros.

Vestido de invitada de otoño de H&M

Se trata de un conjunto de unos pantalones y una camisa de flores, perfectos para un look de invitada de otoño. Los pantalones están disponibles desde la talla 32 hasta la 50 y tienen un precio de 19,99 euros, mientras que la camisa está disponible desde la talla XS hasta la XXL y tiene un precio de 24,99 euros.