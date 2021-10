Las blusas satinadas de Zara que harán que te olvides del 'qué me pongo' en tus eventos importantes.

Hay prendas que siempre son un básico de fondo de armario porque tienen el don de salvar cualquier look. Es el caso de las blusas más elegantes, que da igual su estampado o tejido, apostar por ellas en un outfit es sinónimo de acierto.

Una blusa de lunares o cualquiera de las que siempre lleva con sumo gusto nuestra ideal Nuria Roca son un acierto para cualquier evento. Aunque, tenemos que reconocer que hay un tipo de blusas que tienen un don especial para hacernos olvidar del qué me pongo en nuestros eventos importantes.

Se trata de las blusas satinadas que, además de ser súper elegantes, nos parecen ultra sexys y eso es un plus a la hora de decantarnos por ella en cualquier evento importante. Porque nos siempre tenemos claro qué ponernos en nuestros eventos importantes (cada una decide qué es importante y qué no) y no siempre nos apetece colocarnos un vestido, por cómo que resulte. Por eso, las blusas satinadas de Zara se convierten en la mejor opción para olvidarnos para siempre del qué me pongo en nuestros eventos importantes.

De diferentes colores (el negro siempre será nuestro favorito), las blusas satinadas de Zara cumplen su misión a la perfección. Son elegantes, sexys, versátiles, económicas y están más que listas para ser usadas en cualquier look que requiera de un toque sofisticado.

Ideales para llevar con unos vaqueros si queremos un estilismo informal, pero con un toque glamuroso, perfectas para unos wide leg de pinza e irresistibles para una falda lápiz, las blusas satinadas de Zara es todo lo que estábamos esperando para marcarnos los mejores looks esta temporada y olvidarnos para siempre del qué me pongo en los eventos importantes.

De todas las blusas de Zara, te proponemos una selección con las que son satinadas y, además, nos parecen más elegantes para tus eventos importantes (o para cuando te apetezca sentirte sexy).

Blusa satinada rosa fucsia de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada rosa fucsia de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa satinada de color verde de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada de color verde de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa satinada de color marrón de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada de color marrón de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa satinada en verde agua de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada en verde agua de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Blusa satinada de color rojo de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada de color rojo de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Blusa satinada con estampado jacquard de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada con estampado jacquard de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa satinada de color rosa fucsia de Zara

Disponible desde la talla S hasta la L, la blusa satinada de color rosa fucsia de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Blusa satinada con frunces de Zara

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa satinada con frunces de Zara tiene un precio de 25,95 euros.