Las cinco blusas de Zara más elegantes y perfectas para ir de la oficina a una cena especial

Un look de oficina necesita poco o nada para ser sobresaliente. De hecho, esta temporada hemos visto la posibilidad de combinar sudaderas para un perfecto look de oficina y nos ha encantado la idea. Pero no siempre podemos permitirnos la licencia de apostar por esa moda comfy.

Hay veces que necesitamos un look de oficina tan versátil que con él podamos irnos luego a una cena especial sin necesidad de pasar por casa. Para ello, una de nuestras opciones de estilo preferidas es una prenda como la icónica blusa de lunares de Lady Di que ha rescatado Zara, pero no es la única por la que podemos apostar para ir de la oficina a una cena especial sin la necesidad de pasar por casa.

Sobre todo si tenemos los pantalones con efecto piernas infinitas más favorecedores y versátiles de la temporada. Pero como la blusa de Lady Di no es la única de Zara que nos ha conquistado (y puede que, además, a estas alturas esté más que agotada), hemos seleccionado las cinco blusas de Zara más elegantes perfectas para ir de la oficina a una cena especial sin pasar por casa.

Elegantes, fluidas, vaporosas y con un toque súper estiloso, las blusas de Zara que te proponemos para ir de la oficina a casa son esa clase de prendas que, una vez que las compras, se convierten en un eterno fondo de armario que luego podrás utilizar en incontables ocasiones.

Las propuestas son para un look de oficina con el que ir luego a una cena especial, esas que a veces ocurren los jueves y que terminan por hacer de ese día el más especial de la semana. Nosotras te proponemos que apuestes por estas blusas de Zara súper elegantes con un pantalón (ya sea palazzo, wide leg o de pinza) y unos súper taconazos, pero la verdadera clave de estilo de este look de oficina con vistas a una cena especial, la tienes tú.

Blusa de Zara con estampado blanco y negro y pliegues

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, la blusa de Zara con estampado blanco y negro y pliegues tiene un precio de 39,95 euros.

Blusa de Zara de color rosa con volantes y plisada

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara de color rosa, con volantes y plisada tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa de Zara con encajes y estampado floral

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara con encajes y estampado florar tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa de Zara rosa fucsia con volantes

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara rosa fucsia con volantes tiene un precio de 29,95 euros.

Blusa de Zara satinada y de color celeste

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la blusa de Zara satinada y de color celeste tiene un precio de 25,95 euros.