Nuria Roca y el secreto del triunfo de su look más básico está en los pies

Nuria Roca está más de moda que nunca y no nos referimos a su nueva etapa televisiva. Nuria Roca está más de moda que nunca porque tiene un look que se ha convertido en toda una revolución de estilo y nosotras sabemos su secreto. Tiene los mejores looks para ir a la oficina y cada vez que aparece en algunos de sus programas de televisión añadimos su outfit a la lista de mejores looks de Nuria Roca y ahora descubrimos que el secreto del triunfo del look más básico de Nuria Roca está en los pies.

Cabía esperar que fuera la nota colorida (un abrigo rojo, por ejemplo) el secreto del éxito del look de Nuria Roca, no que la razón del triunfo estuviera en los pies. Sobre todo porque nos tiene acostumbradas a looks atrevidos y originales y encontrarnos a Nuria Roca con un estilismo tan sencillo y a la par rompedor nos llama la atención. Un look compuesto por vaqueros y camisa es la tónica dominante en el día a día de cualquiera de nosotras, pero ella lleva su outfit a otro nivel con unas botas de piel absolutamente ideales.

Así es el look básico con el que Nuria Roca triunfa

Es un look tan básico y clásico el de Nuria Roca que no entendemos cómo se ha convertido en toda una revolución de estilo. Bueno, en realidad, sí lo entendemos. La presentadora nos tiene acostumbradas a looks súper rompedores en los que el color y las combinaciones de texturas y tonalidades son la clave, pero verla con un outfit tan sencillo como éste nos encanta. Ella nos sirve de musa de estilo en incontables ocasiones y poder tomar prestado uno de sus looks más básicos (que son los que llevamos en nuestro día a día) nos encanta.

Eso sí, el look de Nuria Roca es todo un triunfo por una prenda en cuestión. Bueno, más que una prenda, un complemento. Como habrás podido imaginar al leer el secreto del triunfo del look más básico de Nuria Roca está en los pies, la clave del outfit de la presentadora está en su calzado. Se trata de una botas de la firma Pikolinos que llevan a otro nivel el look de Nuria Roca y nos invita a apostar por él en infinidad de ocasiones.

De piel, con suela track y un comodísimo tacón, las botas de Nuria Roca son la clave de un look básico en el que se combinan prendas muy funcionales, pero con mucho estilo. Nuria Roca apuesta por unos vaqueros flare y los combina con una blusa vaporosa en celeste, una combinación muy top para los días otoñales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Así puedes conseguir el look con el que Nuria Roca Triunfa

Además de las botas de la firma Pkolinos que luce Nuria Roca. nosotras te proponemos dos botas similares y low cost para que las fiches y te marques un lookazo como el de ella. La primera propuesta es de Primark y tiene un precio de 11 euros, la segunda pertenece a Lefties y cuesta 19,99 euros. Además, también te proponemos una blusa y unos pantalones similares para que tengas el outfit completo y también tengas el éxito de Nuria Roca.

Botas de Lefties para un look como el de Nuria Roca

Botas de Primark para un look como el de Nuria Roca

Blusa de Zara para un look como el de Nuria Roca

Vaqueros de Zara para un look como el de Nuria Roca