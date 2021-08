Nuria Roca tiene los mejores 'looks' para volver al trabajo y ser la más estilosa de la oficina.

Poco a poco vemos como se acerca septiembre, la temida vuelta a la realidad. Con el regreso a la oficina vuelven también las horas frente al espejo pensando los looks de oficina que llevaremos al trabajo, sobre todo después de haber visto todas las tendencias de otoño. Otoño es una temporada complicada para elegir conjuntos, los cambios de temperatura hacen que tengamos dudas entre si elegir un top de tirantes o decantarnos por una blusa de manga larga.

Si su ex compañera en El Hormiguero Tamara Falcó ya nos sirvió de inspiración, ahora es Nuria Roca la que nos deja los mejores looks con pantalones con los volver a la oficina. Por suerte, Nuria Roca tiene los looks perfectos para volver al trabajo este otoño adaptándonos a las temperaturas y, sobre todo, sin renunciar a ser la más estilosa de la oficina (ni a combinar los colores más en tendencia, como ya nos tiene acostumbradas Nuria Roca).

Además de convertirse en un gran álbum de tus recuerdos (de postureo), Instagram puede ser -y es- el lugar idóneo dónde encontrar la inspiración que necesitas para conseguir tus mejores outfits. No se nos ocurre opción más acertada que el perfil de Instagram de Nuria Roca para regresar en septiembre a la oficina con más estilo que nunca. La colaboradora de El Hormiguero tiene un estilo propio muy claro y no tiene miedo a arriesgar con sus looks. Conoce muy bien lo que le sienta bien y se atreve con todo, faldas plisadas, trajes de chaqueta estampados, colores flúor…

Tengamos o no la valentía de Nuria Roca para innovar en lo que a looks se refiere, no podemos discutir que cada prenda que viste termina por conquistarnos. Este septiembre la oficina es el escenario perfecto para atrevernos a copiar los mejores looks de Nuria Roca y así volver al trabajo con las pilas cargadas siguiendo los pasos de nuestra reina del estilo favorita.

Rosa y amarillo, la combinación más alegre para comenzar la semana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Empezar la semana con color nunca es una mala idea. Los tonos cálidos vivos son perfectos para alargar un poco más el verano. Nuria combina pantalón ancho rosa fucsia con camisa bicolor y stilettos amarillos. Siempre atenta a los detalles, la colaboradora remata su outfit con un cinturón de hebilla XXL.

Vestidos estampados, nuestro mejor aliado atemporal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Nos confesamos adictas a los vestidos con estampados alegres. Son cómodos, divertidos, versátiles y nos sacan de cualquier apuro. Nuria apuesta por un vestido con estampado de topos, manga larga y con cintura marcada. Un look sencillo, pero elegante, para afrontar la semana en la oficina.

Camisa vaquera y a todo color

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Está claro que a las reinas del estilo les encantan las camisas vaqueras. Son prendas muy fáciles de combinar y que suelen durarnos años. Nuria apuesta una vez más por los colores vivos vistiendo una falda rosa con dibujos florales en rojo, y dándole un toque informal al look anudando su camisa vaquera y dejando sin abrochar los primeros botones.

Palazzo y camiseta básica, la mezcla perfecta entre comodidad y elegancia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Nos encanta que Nuria no tenga miedo a atreverse con ningún estampado. En esta ocasión con un look menos elaborado a los que nos tiene acostumbradas (pero igual de elegante) la colaboradora combina unos pantalones palazzos de estampado geométrico (uno de los favoritos de Nuria Roca) con camiseta básica negra. El look perfecto para un día de trabajo, sencillo, pero ideal.

Tonos flúor sin miedo al color

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

No hay nada más divertido que descubrir nuevas mezclas que jamás te habías ni planteado. Nuria Roca es una experta en descubrirnos combinaciones de colores que pese a todo pronostico, funcionan. Combinar una sudadera flúor y pantalones color pastel nunca fue tan buena idea. Por supuesto, un buen tacón de aguja siempre estiliza el tipo, pero puedes optar por tus zapatillas favoritas para llegar tan cómoda como estilosa a la oficina.

El look (aparentemente) más sencillo para presumir tus zapatillas ochenteras en la oficina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

Sacarle el mejor partido a un vaquero nunca fue tan sencillo. Combina como Nuria tus jeans favoritos con una camiseta XXL de un color vivo y deja que el protagonista de tu look sean las zapatillas con inspiración ochentera, que se han convertido en nuestra tendencia favorita. Un bolso de un color llamativo, como el de nuestra colaboradora favorita, terminará por darle a tu conjunto ese toque divertido necesario para regresar a la oficia con energías renovadas.