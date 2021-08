Los cinco looks de Tamara Falcó que vamos a copiar para llevar a la oficina este septiembre

Se acerca septiembre y con la vuelta a la rutina, los horarios y las alarmas. Con el nuevo mes llegan también esas mañanas en las que elegir el look para volver a la oficina (por mucho que dominemos las tendencias de otoño) se nos hace cuesta arriba. Queremos innovar y olvidarnos un poco del repetido uniforme de oficina camisa blanca de fondo de armario y pantalones, pero no tenemos mucho tiempo para pensar nuestros outfits. Por suerte, Tamara Falcó comparte en su perfil personal de Instagram sus looks, todos ellos cargados de la elegancia que caracteriza a la hija de Isabel Preysler, eso sí, sin perder de vista sus tendencias favoritas del momento.

Tamara Falcó posee un estilo único, pero nada difícil de conseguir, la mezcla perfecta de unir básicos y prendas muy clásicas con otras más en tendencia y arriesgadas. Nos convence cuando viaja con falda y blusa, nos encandila en la alfombra roja con vestidos pomposos y coloridos y nos termina de enamorar con sus looks de invitada, ya sea con trajes largos o cortos o poniendo de moda las alpargatas de invitada.

La socialité tiene sin duda las claves para lograr el look perfecto para cada ocasión. Su perfil de Instagram será en septiembre nuestro mejor aliado para encontrar la inspiración que necesitamos, y conseguir un estilo impecable para la vuelta a la rutina. Por eso, te ofrecemos los diez mejores looks de Tamara Falcó que copiaremos este otoño para volver pisando fuerte a la oficina.

Tejanos blancos y camisa vaquera, el look de Tamara Falcó para estar en casa que vestiremos en la oficina

Tamara posa en el salón de su casa con un look desenfadado. Unos vaqueros tejanos blancos y una camisa vaquera se convierten en la combinación perfecta para un lunes en la oficina. Eso sí, no te olvides de los zapatos.

Vaqueros rotos y blazer, la apuesta segura de Tamara Falcó para llegar pisando fuerte al trabajo

Mezclar elegancia con tu estilo más rockero nunca ha sido tan fácil. Dale un toque sofisticado a tus jeans rotos favoritos sumándole blazer y taconazo.

Monocolor de tres piezas, el look de Tamara Falcó perfecto para mañanas con prisas

Para esas mañanas en las que todo se hace cuesta arriba apuesta por un look monocolor de tres piezas como el de Tamara, ahorrarás tiempo al no tener que pensar en como conjuntar diferentes prendas.

Blusa con mangas abullonadas y jeans anchos, el look (aparentemente) básico con el que triunfar en la oficina

Este otoño los estampados están en tendencia y la oficina es el mejor escenario para lucirlos. Apuesta como Támara por unas mangas abullonadas y conseguirás un estilo elegante y llamativo.

Vestido de flores, el look atemporal de Tamara Falcó perfecto para ir cómodas a la oficina

Volvemos a la oficina, pero no nos desprendemos todavía de las altas temperaturas, por eso, nada mejor que un vestido fresquito de flores para pasar el día en la oficina de la manera más cómoda. Combina tu vestido favorito con un bolso del mismo tono como hace Tamara.