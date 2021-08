Las 5 tendencias de otoño por las que queremos que llegue septiembre

Toca despedir al verano y ya está más que listo el menú de las tendencias de otoño 2021. De hecho, las que más saben de estilo tienen tan controladas las tendencias de otoño, que están deseando que llegue septiembre. Hemos pasado unas semanas muy felices de vacaciones, aunque debemos reconocer que la estación que se acerca nos tiene ilusionadas, sobre todo a la hora de pensar en nuestros looks de otoño, que muchas veces invitan a seguir llevando las tendencias del verano y que, además, van mucho más allá de los siempre socorridos vestidos negros.

Ya podemos prever por las pasarelas internacionales de principios de año que este otoño estará lleno de colores y estampados y eso nos encanta. Sobre todo, porque, reforzando la idea de que las modas son cíclicas, esta temporada reinaran las prendas con estilo dosmilero y regresarán los elementos más característicos de la época dorada de Paris Hilton: cinturones de cadena, pantalones de tiro bajo, espaldas de aberturas infinitas, faldas tableadas… y por supuesto, rosa, siempre rosa.

Nuestras celebrities e influencers favoritas actuales ya preparan su armario para este otoño. Desean que llegue septiembre, bajen un poco las temperaturas, y puedan presumir de ser las primeras en llevar las tendencias más sonadas. Nosotras no somos menos.

Como hemos repetido en más de una ocasión, querer estar al día con las nuevas temporadas y vestir a la moda no necesariamente conlleva un gasto excesivo en nuevas prendas. Seguro que tu armario está repleto de muchas de las tendencias de este otoño, sólo tienes que recuperarlas y dar con nuevas combinaciones, además, un punto a favor este otoño-invierno es que todas ellas se mezclan sin ningún reparo.

Tanto si prefieres estilos sencillos y clásicos, como si lo tuyo es mezclar sin pensar en el que dirán, te ofrecemos las cinco tendencias por las que las que más saben de estilo desean que llegue septiembre.

Looks con estampados, la tendencia de otoño más divertida

Las rayas y las flores se han adueñado de nuestro armario, y todo indica a que con la llegada de septiembre la tendencia no hará más que crecer. Adoramos los conjuntos de partes de abajo y arriba con estampados idénticos, pero tampoco podemos negar que la mezcla de estampados cada vez nos llama más la atención. Otra de nuestras debilidades son los pantalones florales que tanto se han visto este verano y que nos negamos a abandonar en otoño.

Rosa, lila y amarillo, los colores en tendencia del otoño

Los colores en tendencia en otoño son relativos, lo sabemos. En cuanto llega el frío nos cuesta salir del negro, el marrón y el gris. Pero todavía queda mucho para ello, por eso septiembre y octubre son los meses perfectos para seguir vistiendo con colores alegres antes de que las temperaturas nos inviten a pasarnos al lado oscuro. Esta temporada el rosa reinará en los armarios de las más estilosas, como ya hemos podido observar durante el verano, pero en septiembre el rosa compartirá protagonismo con el lila y el amarillo.

El regreso de los 2000 como tendencia clave del otoño

Sí, hemos hecho trampa. No podíamos elegir sólo una tendencia de los 2000, queremos recuperar todo lo que podamos (dejando de lado los chándal de terciopelo y las cejas finísimas). Ya hemos visto durante estas últimas temporadas como el estilo dosmilero se adueñaba de las colecciones de nuestras firmas favoritas.

Este verano las chanclas con plataforma que Jennifer Aniston no se quitaba en el 2000 se ha nconvertido en el must have de las vacaciones. En otoño reinarán los bolsos estilo baguette con cadena, los pantalones de tiro bajo y las faldas de largo a media pierna y ajustadas en las caderas, pero sin duda la tendencia que más loca nos vuelve son los conjuntos estampados. Conjuntar falda, pantalón, vestido o chaqueta nunca fue tan sencillo y divertido.

El reinado del chaleco, la tendencia trendy del otoño

Parece que el mundo de la moda se ha cansado de la tendencia comfy que reina desde 2019. Nos ha encantado este período en el que el chándal ha intentado (y, en alguna ocasión, logrado) hacerse un hueco en nuestro armario, pero nuestras influencers favoritas apuestan de nuevo por outfits elegantes y mucho más cuidados. La sastrería reivindica su corona y esta temporada la tendencia predilecta son los chalecos. A conjunto con los pantalones, en los colores de moda como el lila…. El chaleco protagonizará nuestra vuelta a septiembre, y nos encanta.

El crochet, una tendencia que perdura en otoño

Las prendas de punto tienen un lugar privilegiado este septiembre. Nuestras influencers y celebrities favoritas desean que llegue el mes señalado para lucir en la ciudad sus conjuntos de crochet. Porque sí, como lo oyes, combinar partes de arriba y abajo de igual material y estampado es el culmen de esta temporada. Los hot pants o pantalones súper cortos tendrán también su momento de gloria tras el verano y todo indica a que con la bajada de las temperaturas se llevarán con medias y prendas más abrigadas.