Los diez pantalones que necesitas en el armario para volver a la oficina con estilazo

La nueva temporada otoño 2021 viene cargada de colores y estampados, lo cual nos encanta, sobre todo como receta para afrontar con alegría y buen humor el fin del verano. Otra de las tendencias más vistas en moda para la nueva estación son los diseños de estilo retro.

Seamos sinceras, aunque hay días en los que nos gusta ir al trabajo un poco más monas, con vestidos de flores o faldas tableadas, lo más cómodo para hacer frente a una larga jornada laboral son los pantalones. Sobre todo ahora que, por fin, tenemos la guía definitiva para encontrar los vaqueros que mejor sientan y que somos conscientes de que este 2021 las tendencias en vaqueros son casi infinitas.

No obstante, querer ir cómodas al trabajo no significa renunciar a ir estilosas y vistiendo las nuevas tendencias. Por eso, par que puedas unir comodidad y moda este septiembre, te ofrecemos los diez pantalones que necesitas en tu armario para volver siendo la más estilosa a la oficina.

Pantalón palazzo en tonos cálidos para apostar por la sastrería en la oficina

Este otoño la sastrería está de moda. El chaleco es la pieza del traje de ejecutiva tradicional que más vamos a ver por las calles, y nos parece que conjuntado con un pantalón palazzo damos con el look perfecto para volver a la oficina siendo la más trendy.

Pantalones grises de pinza, la pieza indispensable para nuestro armario de otoño

Los pantalones de pinza son quizá la opción más elegante para ir a la oficina. Lo que nos encanta de ellos son las mil combinaciones posibles que nos ofrecen: con camisetas estampadas, blusas con aires románticos, e incluso con blazers a juego para un look 100% de ejecutiva.

Jeans acampanados de cintura alta, los pantalones más versátiles de nuestro armario

Hace ya varias temporadas que los vaqueros campana volvieron a reinar en nuestros armarios, y no es para menos porque sientan bien a todos los tipos de cuerpos. Encajan perfectamente en looks casuales y formales, y nos encantan tanto combinados con prendas XXL como con prendas ajustadas.

Pantalones de punto acampanados, la tendencia estrella de este otoño

El punto y el crochet son una de las tendencias que más van a verse esta temporada, por eso unos pantalones de punto acampanados se vuelven imprescindibles para volver en septiembre a la oficina.

Estampado floral, la tendencia más alegre para nuestro clásicos pantalones rectos

Sí, lo reconocemos, la fiebre floral ha terminado por contagiarnos, pero es que los pantalones con estampado de flores son un must have este temporada. Para dar con un look perfecto de oficina este otoño, necesitarás poco más que unos pantalones con flores y una camiseta básica para combinar.

Skinny jeans, el regreso del reinado de los pitillos

Las amantes de los vaqueros debemos reconocer que los pantalones pitillos son un modelo cómodo para el día a día, lo que los hace perfectos para la oficina, por eso estamos felices de que esté otoño vuelvan a estar súper de moda. Nos encanta jugar con los contrastes y sumar prendas oversize a nuestros skinny jeans favoritos.

Vaqueros cropped flare, los vaqueros para volver a la oficina que mejor sientan

Los vaqueros cropped flare de tiro alto en tonos azules nos parecen una opción ideal para ir a la oficina. Estos jeans sientan genial, además en septiembre agradecerás que sean cortitos por abajo ya que esto los convierten en una prenda muy fresquita.

Slouchy jeans en negro, los pantalones perfectos para combinar con tus zapatillas favoritas

Este tipo de vaqueros sientan genial a las mujeres delgadas que busquen aumentar el efecto de volumen. Además, nos parece una apuesta segura e ideal tanto para otoño como para invierno. Son perfectos para outfits informales y quedan genial con combinados con zapatillas.

Pantalones de cuadros, la opción mas acertada que se adapta a todas las formas

Hemos repetido hasta la saciedad que se llevan los estampados, y uno de nuestros favoritos esta temporada son los cuadros. Hacerte con unos pantalones de cuadros es casi imprescindible este otoño, además puedes optar por la forma con la que más a gusto te sientas, slim, palazzos, de pata ancha…

Pantalones anchos rectos de color rosa, nuestra apuesta favorita para un otoño colorido

El rosa es el color de este otoño, por eso, hacerte con unos pantalones anchos de este color es la decisión más adecuada si buscas ir estilosa a la oficina. Estos pantalones tienen mil combinaciones, con un total look monocolor (o, por el contrario, con un look color block), con animal print, con prendas de colores neutros… nunca te cansarás de ellos.