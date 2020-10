Vaqueros: descubre todas las tendencias que conviven en perfecta armonía esta temporada

En el manual del estilo hay tres prendas básicas que nunca deben faltar: el vestido negro, la camisa blanca y los vaqueros. Éste es el trinomio básico que te salva de cualquier apuro cuando no sabes qué ponerte. Aparentemente sencillos, los vaqueros son los típicos pantalones que puedes ponerte para salvar cualquier look y darle el toque informal o sofisticado según los accesorios con los que lo complementes. Desde que se crearon, los vaqueros han sido concebidos como una prenda funcional y esa característica es la que hace que la prenda sea tan versátil.

Tanto es así, que cualquiera que abra su armario descubre entre sus perchas al menos tres vaqueros con los que combina sus outfits diariamente. A pesar de ser una prenda funcional, su extendido uso ha logrado que las tendencias también afecten a los vaqueros y este otoño nos vamos a volver locas con todas las que hay.

Que si mom jeans, que si flare, que si vuelven las campanas... Una gran variedad de tendencias que, si bien no tienen por qué gustarnos a todas, nos plantean un curiosos abanico de posibilidades entre las que elegir y acertar.

Aires retro con los vaqueros 'flare'

Hemos descubierto que es una tendencia realmente favorecedora. De estilo retro, los vaqueros de corte flare son de talle alto, ceñidos ligeramente en la zona del muslo y acampanados al final de la pierna. Este tipo de corte favorece, estiliza, sienta como un guante y es la versión más chic de unos vaqueros.

Larga vida al pitillo

Aunque en la etiqueta ponga skinny, tú llevas toda la vida llamando a estos vaqueros pitillo. Y así seguirá siendo. Parece que temporadas atrás otras tendencias (como los vaqueros slouchy) le quitaron el trono a estos vaquero. Pero esta temporada regresan con más fuerza que nunca. Es el momento de que rescates tus pitillos del armario y vuelvas a lucirlos de forma estilosa.

Mom jeans, el regreso de los vaqueros de los 90

Causaron sensación en los 90 pero en el nuevo milenio los desterró al fondo del armario. Pero ahora los mom jeans regresan al mundo de la moda pisando fuerte. De talle muy alto y corte recto, estos pantalones vaqueros combinan su funcionalidad con su versatilidad, ya que pueden ser la pieza clave en un estilismo de lo más informal o dar el toque casual al look más elegante. Las combinaciones para llevarlos son infinitas.

El regreso del tiro bajo

Causaron furor durante la primera década de los 2000 y juraríamos que nunca jamás los volveríamos a llevar. Todo parece indicar que la tendencia de los vaqueros de tiro bajo vuelve a estar en la cresta de la ola y quizás haya llegado el momento de darles una segunda oportunidad.

Amor por la pata de elefante XXL

De talle muy alto y pata de elefante, estos vaqueros son la gran apuesta de la temporada. Su toque setentero (la moda pasa siempre termina volviendo) nos encanta y, como el vaquero es un pantalón tremendamente versátil, su versión XXL no iba a ser para menos. Combina este diseño oversize con un jersey más ceñido y apuesta por un cinturón con maxi hebilla, serás la reina del street style.

El reinado de los 'culotte'

Empezaron apareciendo en pantalones de otros tejidos, pero ahora que las siluetas anchas tienen cada vez más protagonismo, el estilo culotte también se instalen en los vaqueros. Esta tendencia combina lo mejor de una buena apta de elefante con el plus de que el bajo no llega hasta el suelo y puede así presumir de calzado.

Con pinzas

No sabías que existían y de repente has empezado a verlos en todos los escaparates (ya sea en tiendas físicas o en el maravilloso escaparate mundial que es Instagram). Los vaqueros de pinza (paperbag) tienen un corte similar a los de pata de elefante (sin llegar al XXL) pero tienen como toque original unas pinzas en el tiro. De talle algo más alto y con un toque masculino que nos encanta, estos vaqueros con la pieza clave de tu look con más flow.

Controvertidos vaqueros rotos

Apuesta arriesgada, los vaqueros rotos siempre están ahí pero sin llegar a triunfar del todo. Pero todo apunta a que los grandes rotos en tus vaqueros serán una de las claves para triunfar este año.