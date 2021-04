Los pantalones vaqueros de campana que mejor sientan están en Zara y las mujeres bajitas (también las altas) van a agotarlos en 3, 2, 1

En lo que respecta a pantalones vaqueros, parece estar todo inventado. Y, lo que es mejor, todo lo inventado en tendencias denimparece convivir en perfecta armonía esta temporada. Pitillos, mom jeans, slouchy, baggy, flare... Todos los cortes y estilos de pantalones vaqueros están presentes en las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas y eso no puede hacernos más felices. Un amplio abanico de posibilidades se abre ante nosotras y tenemos libertad plena para elegir los vaqueros que más nos convenzan. Pero, de todos los pantalones vaqueros que son tendencia esta temporada, hay unos que nos llaman particularmente la atención porque se han convertido en los que mejor sientan del mundo mundial, con independencia de si eres alta o bajita. Se trata de los pantalones vaqueros de campana (también conocidos como wide leg), que están súper de moda y hacen un tipazo increíble.

Seguir las modas no siempre resulta sencillo. Ni siquiera hacerse con un básico. Encontrar el pantalón blanco que mejor sienta para nuestros looks total white no siempre resulta sencillo, hacernos con la falda plisada de lunares que estiliza y nos ayuda con nuestros looks más elegantes a veces es misión imposible y, como no podía ser de otra forma, encontrar los vaqueros de campana que mejor sientan también requiere su tiempo. Aunque la búsqueda parece haber terminado para siempre y por fin tenemos los vaqueros perfectos para combinar con las camisas de mangas cortas más originales de la primavera.

Las mujeres bajitas y las que son más altas no buscan los mismos efectos cuando se lanzan a la aventura de encontrar esos pantalones vaqueros de campana que más favorezca, por eso no suelen estar de acuerdo cuando por fin los encuentran. Al menos hasta el momento. Después de mucho buscar, de estudiarnos todas las tendencias denim habidas y por haber, hemos encontrado en Zara los pantalones vaqueros de campana que mejor sientan y que las mujeres bajitas (y también las altas) van a agotar en 3, 2, 1. Las mujeres bajitas verán en estos vaqueros la mejor forma de conseguir el efecto piernas infinitas y las mujeres altas podrán presumir de tipazo gracias a la anchura de las perneras.

Los vaqueros campana (también conocidos como wide leg) irrumpieron con fuerza el pasado otoño. El regreso de una moda de los años 70 y que a principios de los 2000 vivió una segunda juventud no las tenía todas consigo para ser el éxito rotundo que es. Pero este tipo de vaqueros sientan tan bien, que es imposible no sucumbir a sus encantos.

En el caso de los pantalones vaqueros de campana de Zara, la clave de su éxito para que sean los que mejor sientan está en su tiro súper alto y la maxi campana que nace desde arriba. Estas características ayudan a que los pantalones vaqueros de campana de Zara hagan tipazo y sean los preferidos de las mujeres bajitas (y de las altas) para combinarlos con los crop tops más ajustaditos del armario. A ver cuánto tiempo tardan las mujeres bajitas (y, en realidad, todas) en agotar estos pantalones vaqueros de campana.

Los vaqueros de campana de Zara, los pantalones que hacen tipazo

Este tipo de pantalones vaqueros causan el mismo efecto en cualquier mujer que se los ponga: la sensación de haber encontrado los vaqueros definitivos. Todas las que nos los hemos probado hemos exclamado lo mismo al mirarnos al espejo con ellos puestos: Vaya tipazo. Hemos alabado sus características (su maxi campana, su tiro súper alto), pero no sólo éstas hacen que estos vaqueros sean los que mejor sientan.

Tienen algo (llamémoslo magia) que sólo la que se los prueba lo entiende. Por eso los vaqueros de campana de Zara están causando furor entre bajitas y altas, porque sientan tan bien que necesitas tenerlo en tu armario a la voz de ya. Disponibles desde la talla 32 hasta la 46, los vaqueros de campana de Zara tiene un precio de 29,95 euros y no sabemos si al terminar de leer el artículo se habrá agotado, porque están triunfando.