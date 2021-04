La falda plisada de lunares de Mango outlet, el clásico que más estiliza y con el que conseguir los 'looks' más elegantes de la primavera

Es el único estampado que, con independencia de los años que pasen o la estación en la que estemos, siempre es tendencia. Los lunares, en todas sus versiones, siempre se convierten en los protagonistas de faldas, vestidos, blusas o pantalones al llegar la primavera y son los perfectos aliados para conseguir los looks más elegantes. Porque, además de ser un estampado completamente atemporal, los lunares tienes ese je ne sais quoi que convierte a cualquier prenda en la más elegante.

Si, además, al estampado de lunares lo convertimos en el protagonista de una de las prendas más estilosas, el resultado es espectacular. Las faldas midis, por lo general, son una prenda de la que emana sofisticación y glamour, por eso en primavera andamos como locas buscando la falda midi perfecta, ya sea para combinarla con camisas, con camisetas o con un crop top.

Y puede que la hayamos encontrado, pero, como nunca se tienen suficientes faldas midi en el armario hasta que no tenemos una plisada y de lunares, seguimos buscando hasta dar con esa que sea un amor a primera vista y, además nos estilice. Misión cumplida. Si ya nos descubría el mono verde de lunares más bonito de la primavera, era imposible que Mango outlet no nos presentase la falda plisada de lunares, el clásico que más estiliza y con el que conseguir los looks más elegantes de la primavera.

Sabemos que los lunares son el estampado clásico más elegante y que las faldas plisadas y midi son esa prenda súper favorecedora y sofisticada que siempre nos será de ayuda en nuestros looks más glamurosos, por eso haber encontrado esta falda plisada de lunares de Mango outlet nos parece el mejor descubrimiento de la primavera.

Al igual que otras muchas faldas midis, ésta presenta un corte plisado, lo que hace que tenga mucho más movimiento y nos ayude a estilizar la figura sin perder un ápice de glamour. Sobre un fono blanco, los lunares negros confieren a esta falda plisa de Mango outlet un toque súper elegante y por el que esta falda se merece un hueco enorme en nuestros armarios.

Perfecta para combinarla con camisas, crop tops e incluso camisetas (si queremos apostar por un look que juegue con la informalidad y la elegancia), la falda plisada de lunares de Mango outlet es el eterno clásico que más estiliza y con el que conseguir los looks más elegantes de la primavera. Sólo hay que saber abrazar el estampado de lunares y convertirlo en el protagonista absoluto del outfit.

Así es la falda plisada de lunares de Mango outlet

De color blanco y con el lunar en negro, así es la falda plisada de Mango outlet que va a convertirse (otra vez) en la prenda más buscada de la primavera. Tanto el estampado como la falda son dos básicos bastante recurrentes, por lo que, primavera tras primavera, nuestras firmas preferidas lanzan revisiones de esta prenda. Aunque no presente demasiadas variaciones con respecto a años anteriores, ya que la falda plisada de lunares es un básico que siempre funciona.

En el caso de la falda plisada de lunares de Mango outlet, además de ser ese clásico que siempre funciona, es una prenda realmente favorecedora. Su corte evasé, que nace en la cintura, y los pliegues de la falda, ayudan a que esta prenda sea una de las que más estilizan. Lo bueno de ese corte es que no necesariamente tendremos que llevar zapatos de tacón, ya que podemos ir planas y seguir tiene un outfit que nos estilice.

A la hora de combinar la falda plisada de lunares de Mango outlet siempre podemos apostar por un cuerpo de color negro. Una blusa de gasa, un top con escote asimétrico o una pieza lencera son buenas opciones para conseguir un look súper elegante. Aunque la falda tiene tanta personalidad, que podremos combinarla como más nos guste y seguiremos teniendo lookazos. Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda plisada de lunares de Mango outlet tenía un precio de 39,99 euros y ahora está rebajada a 27,99 euros.