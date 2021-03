Diez faldas midi de Zara y Mango que son perfectas para llevar con camisa en primavera y que llevarás con camiseta y zapatillas deportivas en verano

Irrumpieron hace ya unas cuantas de temporadas y ahora se han convertido en la prenda que más alegrías nos da porque es súper favorecedora y podemos llevarla tanto en primavera como en verano (en realidad durante todo el año). Las faldas midi, sobre todo las plisadas o con corte evasé, tienen el don de combinar con todas las prendas de nuestro armario y aportar un toque sofisticado, con independencia del estilo de nuestro outfit.

En primavera llevamos nuestras faldas midi con camisa y botines (también con jersey, al menos hasta que las temperaturas son cálidas del todo) y en verano apostamos por combinarlas con con una camiseta básica y unas zapatillas deportivas. Una misma prenda nos da resultados completamente diferentes en función de la estación en la que nos encontremos y eso es maravilloso. Además, la falda midi es la pareja perfecta de uno de nuestros complementos preferidos (las chaquetas vaqueras) y eso es un plus a la hora de apostar por ellas.

Esta temporada, además, en la que hay un color que predomina por encima de todos esta prenda puede ser una buena apuesta de estilo, ya que no hay mejor lookazo que una falda blanca con una blusa rosa. Pero las faldas midi no sólo nos solucionan la vida a la hora de apostar por outfits algo más complicados de combinar, este tipo de falda son las protagonistas de los looks con más rollazo del street style. Sólo hay que ver los súper conjuntos que observamos en las mujeres más estilosas cuando salimos a pasear.

Por eso (y porque amamos las faldas midi por encima de cualquier otra prenda), después de estudiarnos las propuestas de nuestras firmas preferidas, te proponemos una selección de diez faldas midi de Zara y Mango que son perfectas para llevar con camisa en primavera y con camiseta y zapatillas deportivas en verano.

Porque nada nos gusta más que hacernos con una prenda que podamos usar durante todas las temporadas y con la que conseguir estilismos completamente diferentes en función cómo la combinemos. Eso ocurre con estas faldas de Zara y Mango, que son súper sofisticadas para los looks de primavera y muy desenfadadas para los estilismos veraniegos.

Falda midi satinada de color verde de Zara

La falda midi tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi con estampado 'animal print' de Mango

La falda midi tiene un precio de 19,99 euros.

Falda midi con apertura y estampado de lunares de Zara

La falda midi tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi con estampado paisley de Mango

La falda midi tiene un precio de 19,99 euros.

Falda midi con estampado salvaje de Zara

La falda midi tiene un precio de 12,99 euros.

Falda midi con estampado de flores de Mango

La falda midi tiene un precio de 39,99 euros.

Falda midi de tubo con estampado de cuadros de Zara

La falda midi tiene un precio de 39,95 euros.

Falda midi de lunares de Mango

La falda midi tiene un precio de 19,95 euros.

Falda midi estampada de Zara

La falda midi tiene un precio de 29,95 euros.

Falda midi de algodón y estampada en lunares de Mango

La falda midi tiene un precio de 39,99 euros.