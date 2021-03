Falda blanca de Zara y blusa rosa de Bershka, la unión de dos básicos por menos de 30 euros que es el 'look' definitivo de primavera

A estas alturas tenemos muy claro cuál va a ser el color estrella de la primavera. Nuestras firmas preferidas han hablado, Instagram nos lo ha mostrado y el street sytle nos lo ha confirmado, esta primavera acaba el reinado del malva (en todas sus variantes) y empieza la era rosa. El color más barbie de la gama cromática se convierte en la tonalidad protagonista de la temporada y no podemos estar más contentas.

Atrevido, alegre y original, el color rosa se convierte en la tendencia de la primavera y, aunque nos surjan dudas a la hora de combinarlo, estamos encantadas de su fuerte irrupción en las nuevas propuestas de estilo de nuestras firmas preferidas (los pantalones de cuadros vichy al estilo Lady Di nos tienen in love). Aunque no es el único color que goza de una posición privilegiada esta primavera. El blanco siempre es un color ideal para las estaciones más desenfadadas (primavera y verano, vaya) y tiñe de su tonalidad pantalones y camisas. Aunque esta primavera son las chaquetas blancas las que han tomado la delantera, haciendo de este color el más estiloso de la estación.

En ese sentido, esta primavera se nos presenta con dos tonalidades que son clave a la hora de conseguir los looks más estilosos. El blanco y el rosa se funden en uno y nos da como resultado la combinación más top de la temporada. Prueba de ello es el conjuntazo que proponemos y que, por un precio súper económico, tiene todas las papeletas para ser el look definitivo esta primavera verano. Si ambos colores juntos son dinamita, esta falda blanca de Zara y esta blusa rosa de Bershka son la perfecta unión de dos básicos que, por menos de 30 euros, nos dan el look definitivo de la primavera.

Decimos básicos porque las prendas, a pesar de teñirse de dos colores con mucha personalidad, son súper sencillas y ahí es donde radica la clave de su éxito. Lo único que le añadiríamos al estilismo para llevarlo a un nivel estratosférico son unas sandalias de tacón y listo. Jamás imaginamos que la sencillez de una falda blanca como la de Zara y la frescura de una camisa rosa como la de Bershka nos fueran a regalar un conjunto tan lleno de estilo y sofisticado como el que nos hemos encontrado.

La falda blanca y la blusa rosa, juntas son el 'lookazo' de primavera

Tenemos claro que por separado ambas prendas también funcionan súper bien. Una falda blanca, de estilo lápiz y como la que nos proponen en Zara, es una prenda que puede convertirse en nuestra perfecta aliada en los looks primaverales. Con una camisa vaquera, con una camiseta básica negra e incluso con una sudadera en estampado tie dye, esta falda es perfecta para conseguir un estilismo súper desenfadado. Pero también nos puede ayudar a conseguir un outfit mucho más sofisticado si la combinamos con la prenda adecuada.

Recurrir al clásico negro es una opción segura, pero si por algo destaca la primavera es por lo atrevido de sus estilismos. Por eso la camisa rosa de Bershka nos parece perfecta. En un intenso rosa fucsia (según la luz puede parecerse al morado), la camisa presenta un corte sencillo.

Cuello a la caja, mangas ablusonadas y unas tiras que cruzan la camisa a la altura de la espalda para anudarse en la cintura son las características de esta blusa rosa que sube de nivel gracias a su tejido satinado. Otra prenda bastante sencilla que consigue ser original (además de por las tiras que se atan en la cintura) gracias a su intensa tonalidad.

Por eso, combinar la falda blanca de Zara y la blusa rosa de Bershka nos parece el lookazo definitivo de la primavera, porque juntas son sofisticadas y hacen que dos prendas que podrían pasar más desapercibidas en otro tipo de estilismos sean las más cañeras. Lo bueno de este conjunto, además, es que podrás seguir apostando por él durante todo el verano porque es súper fresquito y sentará fenomenal cuando los efectos del sol (siempre con protección) se empiecen a notar en la piel.

Lo mejor de todo es que el conjuntazo de primavera puede ser tuyo por menos de 30 euros, ya que la blusa de Bershka tiene un precio de 19,99 euros y la falda de Zara sólo cuesta 9,99 euros. Una súper ganga con la que marcarte el look con más estilo de la primavera.