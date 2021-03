Las chaquetas vaqueras más bonitas de Zara, Mango y Lefties para apostar por la prenda estrella del entretiempo y tener un 'lookazo'

Es primavera y refresca, colócate una chaqueta vaquera. Vas entera de negro y quieres una nota de color, plántate una chaqueta vaquera. Llevas un vestido y no sabes qué prenda llevar de abrigo, utiliza una chaqueta vaquera. Te has dejado encandilar por la tendencia absoluta de esta primavera y no sabes cómo combinar las prendas de color rosa, apuesta por una chaqueta vaquera y acierta.

Da igual la combinación, la coyuntura meteorológica y las necesidades estilísticas, la respuesta siempre está en una chaqueta vaquera. Prenda de referencia en los estilismos de los ochenta (sobre todo en la versión oversize que vuelve a llevarse ahora), la chaqueta vaquera es el básico de entretiempo que siempre triunfa, da igual el contexto, el año o las tendencias.

A pesar de que, al igual que otros básico, la chaqueta vaquera se adapta a las nuevas necesidades y propuestas de estilo, es una prenda bastante funcional que no ha variado en exceso con respecto a sus orígenes. Esa cualidad ha hecho que las chaquetas vaqueras se conviertan en la prenda estrella del entretiempo (y de los días de verano en los que refresca) porque tiene un don para combinar con todo. ¿Qué te pones de abrigo con el vestido babydoll más romántico de la primavera? La respuesta es sencilla, una chaqueta vaquera. Y así, con todo porque, además de ser una prenda básica y funcional, la chaqueta vaquera tiene un don para hacer que un estilismo anodino se convierta en el lookazo de la temporada.

Con temperaturas cada vez más agradables, toca sacar a pasear nuestras chaquetas vaqueras y echar un ojo a las propuestas que nuestras firmas preferidas hacen de esta prenda. En ese vistazo hemos encontrado autenticas preciosidades y por eso hemos seleccionado las chaquetas vaqueras más bonitas de Zara, Mango y Lefties para que podamos apostar por la prenda estrella del entretiempo y conseguir un lookazo. Oversize, con motivos infantiles, desgastadas y hasta de colores, éstas son algunas de las chaquetas más bonitas que hemos encontrado en Zara, Mango y Lefties y que están destinadas a ser las reinas del entretiempo.

Chaqueta vaquera acolchada de Zara

La chaqueta vaquera tiene un precio de 49,95 euros.

Chaqueta vaquera 'oversize' tipo 'patchwork' de Mango

La chaqueta tiene un precio de 39,99 euros.

Chaqueta vaquera de color blanco de Lefties

La chaqueta vaquera tiene un precio de 14,99 euros.

Chaqueta vaquera 'tie dye' de Zara

La chaqueta vaquera tiene un precio de 29,95 euros.

Chaqueta vaquera efecto lavado en rosa de Mango

La chaqueta vaquera tiene un precio de 39,99 euros.

Chaqueta vaquera 'cropped' con Piolín de Lefties

La chaqueta vaquera tiene un precio de 25,99 euros.

Chaqueta vaquera de color negro de Zara

La chaqueta vaquera tiene un precio de 25,95 euros.

Chaqueta vaquera tipo bomber de Mango

La chaqueta vaquera tiene un precio de 39,99.

Chaqueta vaquera efecto desgastado de Lefties

La chaqueta vaquera tiene un precio de 19,99 euros.

Chaqueta vaquera de color rojo de Mango

La chaqueta vaquera tiene un precio de 19,99 euros.

Chaqueta vaquera con cuello babero de Zara

La chaqueta vaquera tiene un precio de 29,95 euros.

Chaqueta vaquera básica de Lefties

La chaqueta vaquera tiene un precio de 14,99 euros.