Esta chaqueta vaquera de Zara tiene todas las papeletas para ser la más bonita de toda la primavera y la que antes se agote

La usabas cuando eras pequeña, fue tu mejor amiga en tu adolescencia y es tu aliada perfecta en tu etapa adulta. La chaqueta vaquera (qué si no) es esa prenda completamente atemporal que no entiende de modas ni edades. De corte básico y bastante funcional, la chaqueta vaquera nos acompaña durante toda la primavera y es nuestra mejor amiga en las noches de verano en las que refresca (cuando tenemos las surte de que eso ocurra). Esta prenda tiene un don especial para combinar con cualquier look sin necesidad de tener que preguntarnos si quedará bien con el resto de prendas. Queda bien y punto.

A diferencia de otro tipo de chaquetas y cazadoras que se adueñan del entretiempo, las chaquetas vaqueras no son excluyentes de otras prendas. Es el caso de las chaquetas blancas que, aunque sean absolutamente maravillosas y súper elegantes, nos limitan un poco a la hora de decantarnos por un outfit u otro. En el caso de las chaquetas vaqueras, no. Estas cazadoras, que sientan bien a todo el mundo, no entienden de looks formales o informales, ellas se limitan a aportar su punto rompedor a cualquiera que sea nuestro estilismo.

Por eso, apostar por ella cuando llevamos un vestido con aires más sofisticados es un plus para conseguir un outfit muy cañero. Pero también lo es apostar por ellas cuando llevamos pantalones vaqueros (todo al denim), cuando hemos decidido ir completamente de negro o cuando nuestra falda midi necesita un punto rockero sin necesidad de apostar por la sudadera azul que llevan las parisinas.

A pesar de ser una prenda que lleva con nosotras media vida, las chaquetas vaqueras no han evolucionado mucho, aunque de vez en cuando se han adaptado (a su manera) a las tendencias y el resultado ha sido fabuloso. Como ahora, que hemos descubierto la chaqueta vaquera que mejor se ha adaptado a una de las tendencias más top y estamos enamoradas de ella. Se trata de la nueva chaqueta vaquera de Zara, que tiene todas las papeletas para convertirse en la más bonita de la primavera y la que antes se agote (sólo hay que ver el mensaje de últimas unidades que acompaña a algunas tallas).

Para entender la razón por la que nos parece la más bonita de la primavera sólo hay que fijarse en el corte de la chaqueta vaquera de Zara. Se trata de una cazadora crop (con un largo hasta la cintura), con mangas ligeramente abullonadas (tiene unos pequeños frunces en la zona de los hombros) y presenta la tendencia que pisa más fuerte este año: el cuello babero. Todos estos ingredientes hacen que la chaqueta vaquera de Zara sea un prenda muy bonita y explica las razones por las que, como ya ocurrió con los vaqueros rosas, se va a agotar en 3, 2, 1.

La chaqueta vaquera de Zara más lady de la primavera

Por regla general, recurrimos a las chaquetas vaqueras cuando queremos buscar un efecto rompedor. Por este motivo, la mayoría de las veces apostamos por chaquetas vaqueras tipo oversize o desgastadas, ya que es la mejor manera de rebajar el efecto más almibarado de otras tendencias. Hasta que la chaqueta vaquera de Zara ha hecho acto de aparición en nuestras vidas.

Cortita a la cintura, con sus mangas abullonadas y su súper en tendencia cuello babero hacen que esta chaqueta se convierta en la más lady de la primavera. Es cualidad hace que esta chaqueta vaquera se antoje perfecta para combinarla con faldas tubo en tonos pastel, las clásicas faldas midi o alguno de los pantalones wide leg de colores que más están triunfando esta temporada.

Sólo tienes que apostar por prendas que refuercen el espíritu de esta chaqueta vaquera y tendrás un look con mucho estilo. Con poquísimas unidades en algunas de sus tallas, la chaqueta vaquera de Zara tiene un precio de 29,95 euros y se va a agotar en un abrir y cerrar de ojos.