No hay más complicado en el mundo que encontrar los vaqueros que mejor sientan. Esos que, con independencia de cómo los combinemos, nos hacen sentirnos las reinas del universo. Ahora que las tendencias en vaqueros son un amplio abanico, esa tarea de encontrar los pantalones que mejor nos sientan se hace todavía más complicado. Sabemos que los vaqueros campana son los que mejor sientan y que los vaqueros flare hacen efecto piernas infinitas, pero ¿cómo encontramos los vaqueros que mejor nos sientan a nosotras?

Con idea de hacer un poco más sencilla esa búsqueda, os proponemos la guía definitiva para encontrar (por fin) los vaqueros que mejor sientan y están más en tendencia. Porque, sabemos que los vaqueros wide leg son los que más se llevan, pero ¿cómo sabemos si son los que mejor nos sientan?

Convertidos en imprescindibles en cualquier armario, los pantalones vaqueros son una de las prendas más utilizadas hoy en día por su versatilidad, su comodidad y por lo bien que nos sientan. Tengas el tipo de cuerpo que tengas, y con el fin de estilizar y potenciar diferentes siluetas, en la actualidad podemos encontrar una amplia gama de pantalones vaqueros para mujer, con distintos tipos de corte, anchura, altura de tiro... a elegir en función del efecto que queramos conseguir.

Los pantalones vaqueros son perfectos para cualquier ocasión, no existen restricciones en cuanto al uso de los vaqueros y, partiendo de la base de que deben ser cómodos - característica principal de esta prenda que todas adoramos - y gustar a la persona que lo lleva, os descubrimos la guía definitiva para encontrar (por fin) los vaqueros que mejor te sientan y conocer los efectos de cada tipo de jeans en el cuerpo.

Cómo elegir los vaqueros que mejor sientan

Antes de empezar con las distintas características de los pantalones vaqueros que podemos encontrar en el mercado, es importante saber cómo elegir el más adecuado. Es básico coger la talla correcta, y hay que tener en cuenta que ésta puede variar de unas tiendas a otras.

Una vez que tenemos clara cuál es nuestra talla, es necesario fijarse en que los pantalones vaqueros se ajusten perfectamente a la cintura, que no quede hueco en la parte trasera y que se puedan realizar todo tipo de movimientos sin dificultad, incluidos agacharse, sentarse y ponerse en cuclillas.

Un tipo de vaquero para potenciar cada parte del cuerpo

Como ya hemos dicho, un vaquero que siente bien debe ser cómodo, pero también potenciar la parte del cuerpo elegida, como las piernas, el trasero o la cintura, por ejemplo, y realzarla. Además, el punto extra para conseguir el efecto deseado está en la combinación con las otras piezas del look, pero eso ya depende del estilo propio de cada persona.

Vaqueros rectos para estilizar las piernas

Para empezar, si lo que buscas en unos vaqueros es realzar y estilizar las piernas, la opción perfecta son los jeans rectos, ligeramente entallados. Apuesta por los de tiro medio, con la pernera en línea recta, con el fin de alargar visualmente las piernas. Además, se trata de un modelo de vaquero atemporal, por lo que podrás usarlo temporada tras temporada sin importar cuáles sean las tendencias en cada momento. Este tipo de jeans son un must have en cualquier armario.

Vaqueros flare para potenciar las caderas

Por otro lado, si lo que quieres es potenciar la zona de las caderas, la mejor opción son los vaqueros flare, bastante similares a los anteriores, pero ligeramente acampanados en la parte inferior, sólo en el último tramo de pernera, no desde la rodilla como los acampanados. Otra forma de conseguir realzar las caderas es con los vaqueros de tiro medio, con algún detalle en los laterales o, incluso, en los bolsillos. De este modo, se llamará la atención de dicha zona.

Vaqueros de tiro alto para estilizar la cintura

Para estilizar la cintura lo ideal es que elijas un vaquero de tiro alto. Son numerosos los estilos de pantalones con este corte, pero los más adecuados para afinar la cintura son los mom jeans, ya que son ceñidos en la parte superior. Además, al ensancharse a lo largo de las piernas, hacen que la atención recaiga totalmente sobre la cintura. ¡Ojo! Para conseguir este efecto visual es necesario que la prenda escogida para la parte de arriba del look vaya por dentro del pantalón.

Wide leg para resaltar la cintura

Otros tipos de jeans que consiguen este efecto son los los wide leg o similares, ceñidos en la cintura y anchos a lo largo de las piernas. Y, si quieres potenciar aún más la cintura, no te olvides de completar tu outfit con un cinturón.

Vaquero con rayas para parecer más alta

Si lo que buscas en cambio con tus jeans es parecer más alta, debes optar por un diseño que cuente con detalles en vertical, siendo la mejor opción los modelos con rayas verticales a lo largo de todo el pantalón. Otra buena alternativa son los jeans de tiro alto, ligeramente acampanados en la parte inferior, con aberturas.

Además, si se añaden unos zapatos de tacón al look, el resultado será increíble. La tercera forma de conseguir este efecto visual es con pantalones rectos sutilmente ceñidos que dejen al descubierto los tobillos, que sin duda alargarán tus piernas sin que te des ni cuenta.

Vaqueros para tener culazo

Por último, para estilizar los glúteos elige los vaqueros de tiro alto, estilo mom fit, ceñidos en la cintura y que comienzan a ensancharse a partir de la cadera.

Una forma de potenciar aún más esta zona es elegir un diseño con bolsillos traseros y costuras en esa parte, preferiblemente que empiecen en el centro y suban diagonalmente hacia los laterales, llegando hasta las caderas.

Los vaqueros, también como aliados para disimular

Que los jeans se hayan convertido en un clásico en el armario de toda mujer no es casualidad, ya que como hemos dicho no solo ofrecen comodidad y grandes opciones en cuanto a crear diferentes looks para cualquier ocasión, sino que además de potenciar distintas partes del cuerpo, también ayudan a disimular otras.

Elijamos el estilo que elijamos, sí o sí debemos contar en nuestro armario con un vaquero de tiro medio. Un básico que nunca pasa de moda, que queda bien con todo, sumamente cómodo y que sienta bien a diferentes tipos de cuerpos. Un imprescindible.

Ahora bien, si lo que buscas es disimular las piernas, la mejor opción es un vaquero de tiro alto y pernera ancha, como los wide legs, capaces de estilizarlas y potenciar la zona superior del cuerpo. También son una buena elección los jeans anchos, sobre todo si se quiere disimular la zona de los muslos.

Si en cambio quieres disimular cintura y glúteos elige unos slouchy jeans. Y es que, aunque parezca extraño, son capaces tanto de estilizar como de disimular a la vez ambas zonas, como si de una prenda mágica se tratase.