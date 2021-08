Los cinco looks más fresquitos para seguir llevando las tendencias del verano en septiembre

Lo que más nos gusta del verano son los looks que podemos ponernos hasta que llegue septiembre, esos en los que combinar los colores más en tendencia es posible y en los que los vestidos negros pasan a un nivel superior porque estamos muy morenas. Las tendencias del verano nos encantan, por eso no estamos dispuestas a renunciar a ellas porque llegue septiembre, ahora es el momento de pensar looks de verano para seguir llevando las tendencias estivales durante los primeros días de septiembre.

Durante estos meses de descanso el rosa, el crochet y los cuadros vichy han protagonizado nuestros looks veraniegos y ahora nos da cierta pena abandonarlos en el armario de un día para otro. Pero, ¿existe mejor escenario que septiembre para vestir las tendencias del verano? Definitivamente no. Volvemos al trabajo con la piel bronceada y la melena besada por el sol, lo que nos hace vernos súper monas y lucir los colores alegres del verano mejor que nunca. Además, si queremos afrontar la vuelta a la oficina con las pilas recargadas debemos reflejar nuestra actitud más positiva en nuestros outfits, lo que da un lugar privilegiado a las tendencias del verano en nuestros looks.

Reconocemos que somos unas férreas amantes de septiembre y de todo lo que este mes conlleva (aunque reincorporarnos a la rutina no sea tarea fácil), sobre todo ahora que las temperaturas comienzan a bajar y podemos llevar nuestros looks de verano preferidos de manera mucho más cómoda. Para contagiarte y que tú también sientas estas ganas locas de volver a la oficina con las energías recargadas y, por supuesto, siendo la más estilosa, te presentamos los 5 looks que podrás copiar para seguir llevando las tendencias del verano este septiembre.

Cuadros vichy y colores, cómo pasar del verano al otoño sin darnos cuenta

Los hemos vestido hasta la saciedad, pero lo cierto es que no nos cansamos de llevar prendas con cuadros vichy. Este otoño los estampados arrasarán en el street style, por eso, no se nos ocurre un mejor look para septiembre que combinar ambas tendencias y conjuntar los cuadros vichy con estampados coloridos.

El rosa sigue reinando este septiembre

El rosa ha inundado nuestro armario este verano, y todo indica a que, junto al lila, seguirá siendo una de las tendencias favoritas este otoño. Septiembre se nos antoja el mes perfecto para presumir de moreno llevando looks de colores alegres, por lo que el rosa se convierte en nuestra tonalidad de referencia.

Estampado de cebra, nuestro animal print favorito para afrontar la rutina

Sin duda el animal print más visto este verano ha sido el de cebra, que se ha adueñado de todas nuestras prendas y complementos. Nos encanta combinarlo con colores y conseguir looks divertidos y de lo más llamativos.

Crochet, la tendencia favorita del verano perfecta para este septiembre

Es imposible entender el verano 2021 sin el crochet, y nos encanta haberlo conocido en todas sus versiones, conjuntos, tops, hot pants… Es una de nuestras tendencias favoritas para septiembre por su versatilidad: es súper fácil combinar un top de crochet con jeans o bermudas y marcarte un look de lo más estiloso.

Looks monocolores, la apuesta perfecta para volver a la rutina

Parece que en verano nos arriesgamos con outfits más atrevidos o que no estamos acostumbradas a llevar, por eso, una de las tendencias predilectas de esta estación son los looks monocolores, que sientan divinamente a la piel bronceada. En septiembre no pierdas las ganas de llenarte de color y alegría y atrévete a combinar prendas de la misma gama cromática.