Vestidos negros: Los 12 looks que demuestran que son la tendencia con más estilo del verano.

Parece que hay una regla no escrita que afirma que los colores son la tendencia del verano y que todas las tendencias del verano dejan un poco al margen a nuestro color preferido: el negro. Apto para los looks de playa, para los outfits de ocasiones especiales o para los que no plazca, el negro -a pesar de lo que digan sus detractores, ha sido, es y será el color con más estilo del verano. Prueba de ello son los 12 vestidos negros que demuestran que son la tendencia más glamurosa del verano (de éste y de todos los que quedan por venir).

Sí, es cierto que no es el color ideal para los días más calurosos. Sí, también debemos tener en cuenta que lleva todo el invierno siendo el protagonista de nuestros looks. Pero no dejaremos que esto nos aparte de nuestra firme creencia, el negro tiene cabida en nuestro ansiado verano. Es perfecto para cenas de noche, para dar paseos por el pueblo, para ver el atardecer… y, sobre todo, es la elección perfecta para potenciar nuestro trabajado moreno. Nosotras lo tenemos claro, el negro es también el color del verano y por supuesto, en formato vestido se vuelve una de las tendencias con más estilo de la temporada.

Lencero y satinado, de mangas asimétricas, con volumen y vuelo… tanto si ya estás seducida ante la idea de llevar un vestido negro estas vacaciones, como si tienes dudas acerca de sus posibilidades dentro de tu armario veraniego, estos vestidos negros de temporada harán que te encapriches de la tendencia con más estilo del verano. Karl Lagerfeld ya terminó de convencernos con su mítica frase Una mujer nunca va demasiado elegante ni demasiado informal con un vestido negro, por eso, te ofrecemos los 12 vestidos negros más codiciados de este verano.

Vestido negro largo con vuelo de ensueño

Este vestido midi negro de Zara con escote recto posee la clave para convertirse en nuestro favorito este verano; su falda tiene el vuelo perfecto para hacerte sentir una princesa estas vacaciones. (29,95euros)

Vestido negro con manga asimétrica

Un vestido negro jamás es aburrido, y mucho menos cuando tiene tantos detalles como este de Zara: manga asimétrica, abertura lateral y cuello redondo. Apuesta segura para vestir elegante este verano. (39,95 euros).

Vestido negro con aberturas

Nos declaramos fan de los vestidos con aberturas, sobre todo de los que se decantan por enseñar la espalda. Este vestido acampanado de Mango con cuello redondo tiene la abertura perfecta en la espalda para enseñar sin renunciar a sentirte cómoda. (29,99 euros).

Vestido ajustado de punto

El punto es sin duda una de las tendencias favoritas de este verano. Este vestido de Lefties con tirantes anchos y a un precio irresistible tiene todas las papeletas para convertirse en nuestro básico predilecto de la temporada. (14.99 euros)

Vestido negro corto con vuelo

Confesamos que los vestidos con vuelo nos vuelven locas. Este en versión corto y con cuello halter de Pull & Bear es el idóneo para ir fresquita y estilosa este verano. (22.99 euros).

El vestido negro más original del verano

Este vestido negro corto de Springfield lo tiene todo: mangas corta con volumen y bordados, pequeña abertura en la espalda y volante en el bajo. Una versión divertida y rebajada a la mitad de precio. (29.99 euros).

Vestido negro largo con hombreras

Fórmula Joven tiene el vestido de caída recta y hombreras que más estiliza. No querrás quitarte este vestido salvavidas con aberturas en el bajo. El must have del verano, ahora a mitad de precio. (24.99 euros).

Este vestido negro, joya de tu armario

Si eres amante de las capas hasta en verano, este vestido negro es para ti. Sin mangas y con cuello alto, Adolfo Domínguez tiene la versión del Midi Black Dress más polivalente. (69.00 euros)

Vestido corto lencero

Hace ya tiempo que la ropa que usábamos para dormir dio el salto a la moda callejera. ¿Nuestra tendencia favorita? Los vestidos lenceros satinados como este de Stradivarius con escote y abertura lateral. (9.99 euros).

Mini Vestido con espalda abierta

Para las amantes de las aberturas en la espalda, Shein tiene el vestido negro ideal que une falda de estilo campana y espalda con tirantes cruzados. (7.00 euros).

Vestido negro con bordados

Hay prendas de las que te enamoras nada más verlas. Este vestido negro de Sfera con bordados negros y blancos y mangas abullonadas tiene todas las papeletas para que caigamos rendidas a sus pies. (29.99 euros).

Vestido negro en su versión más street style

El urban style ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Unas lo aman, otras lo aborrecen, pero lo que sí está claro es que Adidas sabe como convencernos de que el Little Black Dress en su versión más sporty tiene un hueco en nuestro armario. (35 euros).