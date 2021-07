Tendencias verano 2021: Cinco looks para ir a la playa o la inspiración que necesitas para estas vacaciones.

Ha llegado el momento de coger nuestro canasto, meter una toalla y lanzarnos directas a la playa. Hayas empezado o no las vacaciones, la temporada de playa y piscina queda inaugurada y toca pensar los modelitos con los que disfrutaremos del sol y el agua. A la hora de escoger un look playero (que hace tiempo que dejó de ser algo aleatorio), muchas tenemos en cuenta cuáles son los colores más en tendencia del verano y los aplicamos al resto de tendencias del verano. Sin embargo, hay estilismos para bajar a la playa que son completamente atemporales y que siempre son un acierto.

El vestido vaporoso, los shorts, la camiseta ochentera... Todos esos estilismos con los que hemos bajado a la playa en más de una ocasión forman parte de las tendencias del verano 2021 y, aunque no sepas cómo combinar los colores que más se llevan, estamos seguras de que tienes un máster en looks para bajar a la playa. Nosotras, que somos súper fans de bajar a la playa a la última moda, tenemos claro cuáles son los cinco looks que nos sirven de inspiración estas vacaciones.

Ya sean tendencias de verano (de éste en concreto) o combinaciones de estilo que son todo un acierto, estos son los cinco looks (o la inspiración que necesitas estas vacaciones) con los que bajar a la playa o ir a la piscina divina de la muerte. Escoge el que más te guste (o con el que más cómoda te sientas), coge tu toalla y prepárate para ver una puesta de sol en la playa (o lo que se tercie).

Look para ir a la playa: Vestido camisero y vaporoso

Vale que este tipo de vestidos en tendencia tengamos ganas de reservarlos para ocasiones más especiales que bajar a la plata, pero ¿realmente hay una ocasión mejor que bajar a la playa para marcarnos este lookazo? Completa el outfit playero con dos de las tendencias más in de este verano: unas sandalias mule y cualquier complemento en rafia (sombrero y canasto, obviamente).

Look para ir a la playa: Un crop top y shorts

Son la auténtica revolución en tendencias de verano 2021 y no nos queda más remedio que amarlos u odiarlos. Los crop top se han adueñado del street styley, como era de esperar, de la calle pasan a la playa para que los combinemos con nuestros mejores shorts. Apuesta por unos de talle alto (ya sean vaqueros o de lino) y completa el outfotcon una bandana súper noventera. Un look para ir a la playa muy festivalero del que podrás presumir en el chiringuito.

Look para ir a la playa: Una camiseta larga o un mini vestido

Todas recordamos cuando éramos pequeñas y nos llevaban a la playa con nuestro mejor bañador y una camiseta encima y estamos seguras de que ahora que somos adultas, muchas de vosotras más de una vez habéis utilizado alguna camiseta que te quede un poco grande para ir a la playa o la piscina. Pues este verano es el momento de volver a esa tendencia tan noventera y marcarnos un lookazo súper cómodo y con rollazo para ir a la playa (o a la piscina). Es el momento de apostar por las camisetas de memes del chico de Instagram.

Look para ir a la playa: Un bañador con unos shorts

Un básico con el que siempre acertar para ir a playa, y más este verano, que los bañadores son la tendenecia más top y sus diseños son absolutamente irresistibles. Apuesta por unos shorts vaqueros con efecto desgastado y un bañador con escote asimétrico y llamativo, como éste de Zara.

Look para ir a la playa: Un kimono

Hemos dicho que este vrano los kimonos son nuestros mejores aliados a la hora de buscar el glamour que nos dejan las blazer y al que, en teoría, tenemos que renunciar por la subida de temperaturas. Vale, no tenemos blazers y sería ridículo ir a la playa con una, pero tenemos los kimonos y nos parecen ideales para llevar sobre el bañador y complementado con un sombrero de rafia. Para estar todavía más a al moda, podemos dejar los kimonos de originales estampados para un look de noche y apostar por uno de crochet, la tendencia total de este verano 2021..