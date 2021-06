Zara ficha al chico de los carteles de Instagram para su nueva colección de camisetas con memes de teletrabajo.

Nos ha alegrado la existencia a muchos desde hace unos meses y seguro que sabes quién es antes de que lo mencionemos. Si te hablamos de un chico que lanzaba mensajes en carteles de cartón y que se ha hecho viral en Instagram, seguro que se te viene a la mente alguna de sus icónicas frases con las que te has sentido identificada. Ahora, después de habernos hecho reír con sus divertidos memes, el chico de los carteles de Instagram (Dude with sign, que así es como se llama) ha fichado por Zara y juntos acaban de sacar una colección de camisetas con memes de teletrabajo que es para comprársela al completo.

Puede que estos días estuvieses algo afligida porque te has vuelto a quedar sin el vestido rosa fucsia de Zara que se agota sin parar o porque todavía no has fichado el vestido de edición limitada más vendido de Zara, pero después de ver la nueva colección de camisetas con memes de teletrabajo de Zara en colaboración con el chico de los carteles de Instagram, quizás empieces a tomarte la semana con otra filosofía.

Perfectas para llevarlas con los pantalones vaqueros que mejor sientan, las camisetas de Zara en colaboración con Fuck Jerry son perfectas para ir lanzando pullitas al resto del universo sin que se sientan del todo ofendidos. Como son memes, y el humor es la mejor arma para expresarnos (y desquitarnos), no habrá jefe o compañero de trabajo que se sienta ofendido al vernos con ellas puestas.

Disponibles en cuatro modelos (dos de mangas largas y dos de mangas cortas), la camisetas de Zara cuentan con imágenes del propio chico de los carteles de Instagram portando carteles con mensajes súper certeros y originales. "Deja de responder todos los emails de tu empresa", "La cámara debe estar apagada en las reuniones de Zoom", "Tu mascota no necesita tener una cuenta en redes sociales" o "Esa llamada podía haber sido un mensaje" son las frases que pueden leerse en las nuevas camisetas de Zara y estamos seguras de que hay una en especial que te representa y con la que te sientes identificada al 100% (nosotras, obviamente, también tenemos la nuestra).

Con precios que oscilan entre los 15,95 y los 17,95 euros (en función de si se trata de un modelo en mangas largas o en mangas cortas), las nuevas camisetas de Zara en colaboración con Fuck Jerry (el chico de los carteles de Instagram) es lo mejor que nos podía pasar este 2021 para mostrar nuestra disconformidad con el mundo, tirando de sarcasmo y sin que nadie se nos ofenda. ¿Has elegido ya la que mejor te representa?

Así son las camisetas de Zara con memes de teletrabajo

El chico de los carteles de Instagram se ha hecho famoso en muy poco tiempo gracias sus mensajes certeros (y que todos compartimos) y esa actitud de paso de todo con la que los exhibía en alguna calle de Nueva York. Sus mensajes han dado la vuelta al mundo y nos hemos echado unas risas con sus memes.

Nosotras no hemos tenido la valentía de lanzarnos a las calles a expresar nuestra disconformidad con esas pequeñas cuestiones diarias que nos quitan el oxígeno, pero al menos ahora tenemos la oportunidad de hacernos con una de las camisetas de Zara y gritarle al mundo que nos tienen hasta la coronilla sin que nadie se sienta ofendido. Total, sólo estamos siguiendo una moda, nadie podrá decir que el meme de nuestra camiseta es una mensaje contra su persona.

Disponibles desde la talla S hasta la L, las camisetas de Zara en colaboración con el chico de los carteles de Instagram tienen un precio de 15,95 euros y de 17,95 euros.