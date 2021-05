El conjunto de lunares de Zara más ideal del verano o por qué el estampado 'Pretty Woman' nunca pasa de moda

Hay películas cuyos vestuarios marcan un antes y un después en el mundo de la moda. Ya sea por sus diseños, por sus estampados o porque la propia película se convierte en un clásico atemporal que vemos en bucle aunque el argumento sea bastante cuestionable. Es el caso de Pretty Woman y el mítico vestido de lunares que Julia Roberts lucía con maestría y que a día de hoy sigue siendo el más inspirador en el mundo de la moda. Un estampado que nunca pasa de moda y que ahora se convierte en el protagonista del conjunto de lunares de Zara más ideal del verano.

El estampado Pretty Woman no se encuentra entre las tendencias más buscadas que marcarán el verano 2021, pero aún así es el que siempre está presente en las tendencias de verano. Vale que Zara ya nos había conquistado este verano con la falda y el top de punto con los que los looks de verano ya no volverán a ser lo mismo y que sus pantalones que hacen cintura de avispa se habían ganado un lugar privilegiado en nuestro fondo de armario, pero el conjunto de lunares de Zara más ideal del verano es todo lo que necesitábamos para encarar los últimos días antes del cambio de estación con mucha más ilusión si cabe.

Compuesto por una mini falda con volante y un crop top, el conjunto de lunares de Zara es el más ideal del verano y demuestra que el estampado Pretty Woman nunca pasa de moda. Aunque, en esta ocasión, se presenta con algunas variaciones.

Todas recordamos el momento en el que Vivian Ward (Julia Roberts) acudía con un espectacular vestido de lunares a un partido de polo con Edward Lewis (Richard Gere) y cómo ese diseño marcó la moda para siempre. Con el cuello a la caja, la manga a la sisa y muy vaporoso, el vestido de Roberts destacaba por su estampado de lunares blancos sobre un fondo ocre.

El estampado Pretty Woman lo hemos visto en incontables ocasiones y prendas y ahora Zara le da una vuelta de tuerca para presentarnos el conjunto más ideal del verano. Ya hemos dicho que se trata de una mini falda y un crop top, pero la diferencia con el estampado original de la película es que en este diseño se presenta a la inversa.

Es decir, el mítico estampado de lunares de Pretty Woman, en el conjunto de Zara, lo encontramos como unos lunares ocre sobre un fondo blanco. Una variación del original estampado Pretty Woman que hace que el conjunto de lunares de Zara sea todavía más ideal y perfecto para el verano.

Así es el conjunto de lunares de Zara con estampado 'Pretty Woman'

Si el personaje de Julia Roberts viese el conjunto de lunares de Zara, probablemente se enamoraría de él, igual que nosotras, porque es absolutamente irresistible. Compuesto por una falda mini ceñida al talle y con un pequeño volante, el conjunto de lunares funciona a la perfección al combinarlo con el crop top del mismo estampado. Éste se presenta con una tiranta ancha, un amplio escote y un diseño tipo corsé.

El conjunto de lunares de Zara nos parece ideal para apostar por él de forma conjunta, pero también es una buena idea hacerlo por separado. La falda de lunares combina con cualquier top de color blanco o del mismo tono del lunar, mientras que el crop top nos parece súper acertado para combinarlo con unos vaqueros flare de talle alto o unos wide leg (también de tiro alto) en color blanco.

En definitiva, estas dos prendas funcionan a la perfección de manera conjunta y también por separado y son la prueba de que los lunares del estampado Pretty Woman nunca pasan de moda. Nunca el vestido de una película dio como resultado tantos lookazos como el de Julia Roberts y este conjunto de lunares de Zara es la prueba de ello.

Disponible desde la talla XS hasta la talla XL, la falda de lunares de Zara tiene un precio de 22,95 euros, mientras que el crop top cuesta 19,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la talla XXL.