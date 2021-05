La falda y el top de punto de Zara que hay que fichar antes de que se agoten y con los que los looks de verano no volverán a ser lo mismo

Estamos al borde del infarto. Cuando pensábamos que ya era imposible que Zara nos sorprendiese con el conjunto de verano más bonito y especial de toda su nueva colección, va el señor Amancio Ortega y saca la falda y el top de punto con los que los looks de verano no volverán a ser lo mismo. Pero, ojo, se trata de dos prendas de edición especial, así que hay que ficharlas antes de que se agoten.

Tenemos claro que, para muchas cuestiones de estilo, Zara es una de nuestras firmas low cost de referencia. En Zara hemos encontrado ese conjunto rojo de graduación súper low cost y absolutamente irresistible y es allí donde hemos fichado los vestidos más ideales para ir a la playa o donde hemos terminado de confirmar que los pantalones campana estampados son la tendencia definitiva de 2021. Por eso, aunque estemos al borde del infarto, no nos sorprende haber encontrado esta falda y este top de punto en Zara.

El punto ha sido el tejido que más fuerte ha pegado durante el invierno, tanto es así que se ha colado en prendas en las que jamás de los jamases habríamos imaginado verlo. En ese sentido, tampoco nos sorprende que el punto vuelva a ser el tejido estrella, esta vez en verano y adaptado a las necesidades que trae consigo el aumento considerable de las temperaturas en esta estación.

Después de haber visto todo tipo de conjuntos de punto pensados para los looks de verano pensábamos que las prendas en este tejido serían sencillas y básicas, que ninguna destacaría por su diseño. Hasta que hemos visto la falda y el top de punto de Zara, con los que los looks de verano no volverán a ser los mismo. La mala noticia (siempre hay una mala noticia) es que, como ocurre siempre que una firma saca una prenda súper ideal, es de edición especial y hay que ficharla antes de que se agote.

Ya hemos dicho que la falda y el top de Zara son de punto pero, ¿qué es lo que hace que con el conjunto los looks de verano no vuelvan a ser los mismos? Los colores y estampados. Sobre un fondo azul klein se dibujan franjas con rayas o de colores intensos como el rojo, el verde o el naranja y son esas tonalidades las que hacen la falda y el top de punto de Zara sean una fantasía. ¿Preparada para fichar antes de que se agoten esta falda y este top de punto de Zara?

Así son la falda y el top de punto de Zara que hay que fichar ya

Además de por sus colores y estampados, la falda y el top de punto de Zara provocan la sensación de vestido al ser combinados y eso es un plus de estilo a la hora de apostar por un look de verano. Te diríamos que podrías apostar por ambas prendas separadas, que la falda de punto combina con cualquier top liso en uno de los tonos que aparecen en el diseño, o que el top quedaría ideal con unos pantalones wide leg en color blanco.

Podríamos, pero no lo haremos, porque la falda y el top de punto de Zara suponen un antes y un después en los looks de verano si apuestas por ellos de forma conjunta, porque con estos colores resaltarás de una forma brutal el moreno y porque no necesitarás ponerte nada más para marcarte el mejor outfit de toda la temporada. Nosotras no nos hemos podido resistir y ya hemos añadido al carrito esta fantasía de conjunto de Zara para no correr el riesgo de que se agote.

Disponible desde la talla S a la XL, el top de punto de Zara tiene un precio de 19,95 euros, mientras que la falda de punto cuesta 29,95 euros y está disponible desde la talla S hasta la XL.