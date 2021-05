Estos son los vestidos de Zara súper ideales que te pondrás para ir a la playa con sandalias y llevarás a la oficina con alpargatas.

El verano está cerca y el cuerpo lo sabe. Más que el cuerpo, el armario, que está deseando que lo llenemos de vestidos y prendas veraniegas y nosotras no somos capaces de decirle que no. Sobre todo después tener más que claro cuáles son los vestidos imprescindibles de fondo de armario y que estamos deseando adaptar para nuestros looks estivales. Aunque, si ya tenemos más que fichados los vestidos más top del street style, esos que llevaremos con las sandalias más en tendencia de este verano, ahora toca hacernos con los vestidos que nos pondremos encima de los bañadores que hacen tipazo y son la tendencia de este verano.

Pensando en solucionarnos la vida, los diseñadores de Zara también saben que nuestros armarios están deseosos de vestidos de verano, sobre todo de vestidos para ir a la playa, y este año se han venido súper arriba con sus propuestas. Estamos acostumbras a que Zara le dé un punto chic a cualquier prenda, pero lo que ha hecho con sus vestidos para ir a la playa es otro rollo. En diferentes estilos, diseños y estampados, los vestidos de Zara son súper ideales para ir a la playa con sandalias y, además, los llevarás a la oficina con alpargatas.

Porque así son los vestidos en tendencia de Zara para este verano, ideales para ir a la playa con glamour sui los combinamos con unas sandalias y perfectos para la oficina con unas alpargatas. Aunque son diseños que ves y automáticamente piensas en ir con ellos a la playa, desde Zara le han dado un punto de sofisticación para que, con sólo cambiar de calzado, puedas apostar por ellos para ir a la oficina. Quien dice oficina dice cualquier otro contexto que no sea la playa.

De entre todas las propuestas de Zara, nosotras hemos hecho una selección de los vestidos súper ideales que te pondrás para ir a la playa con sandalias y llevarás a la oficina con alpargatas. Ficha el tuyo y dale una doble vida en función de tu calzado.

Vestido tipo túnica con estampado paisley de Zara

El vestido tipo túnica con estampado paisley de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido semitransparente de lino de Zara

El vestido semitransparente de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido tipo túnica en amarillo de Zara

El vestido tipo túnica en color amarillo de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido con estampado tie dye de Zara

El vestido con estampado tie dye de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido camisero de rayas celestes de Zara

El vestido camisero de rayas celestes de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido con bordados en rosa empolvado de Zara

El vestido con bordados en rosa empolvado de Zara tiene un precio de 49,95 euros.

Vestido corto con cenefas en turquesa de Zara

El vestido corto con cenefas en turquesa de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de punto en estampado tie dye de Zara

El vestido de punto en estampado tie dye de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de rayas marineras de Zara

El vestido de rayas marineras de Zara tiene un precio de 19,95 euros.

Vestido blanco de lino de Zara

El vestido blanco de lino de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido de punto de rayas marineras de Zara

El vestido de punto de rayas marineras de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido tipo caftán con estampado étnico de Zara

El vestido tipo caftán con estampado étnico de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Vestido tipo túnica con estampado perforado de Zara

El vestido tipo túnico con estampado perforado de Zara tiene un precio de 59,95 euros.

Vestido con estampado de flores de Zara

El vestido con estampado de flores de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido camisero de lino de Zara

El vestido camisero de lino de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido tipo túnica de lino con estampado de flores de Zara

El vestido tipo túnica de lino con estampado de flores de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Vestido tipo túnica con bordados en el escote de Zara

El vestido tipo túnica con bordados en el escote de Zara tiene un precio de 39,95 euros.