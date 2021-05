Seis bañadores de Zara y Mango que tienen el don de hacer un tipazo increíble y encima son los que más se llevan este verano.

Quedan muy pocas semanas para que empiece el verano y no podemos tener más ganas. Aunque el ascenso de temperaturas previsto para estos días ya nos invite a disfrutar de playa, hasta bien entrado junio no arranca, oficialmente, la estación de los looks fresquitos y desenfadados y, por supuesto, de los bañadores y biquinis.

Como antesala a los bañadores y biquinis, hemos ido descubriendo algunas de las propuestas más top para los looks de verano, ya sea para bajar a la playa o para disfrutar de una velada con amigas. Las faldas cortas de flores más bonitas y los vestidos cortos con los que presumir de piernas este verano han sido el perfecto precalentamiento para querer disfrutar de todos los bañadores, de fondo de armario o de nueva colección, del universo. Pero, al igual que buscamos ese mono negro que hace tipazo para nuestros looks de verano, también estamos deseosas de dar con ese bañador perfecto que hace tipazo y que, además, es la súper tendencia del verano.

Los bañadores nos encantan, pero a veces no somos capaces de dar con el que más nos favorece, mucho menos de encontrar el que nos haga tipazo y encima sea una súper tendencia. Que si no se ajusta a nuestra figura, que si nos queda grande de pecho... Mil y un problemas hasta dar con el bañador que más nos favorece.

Ahora que las nuevas colecciones de baño están empezando a estrenarse es el momento de lanzarse a la caza del bañador que hace tipazo y que sea tendencia. Nosotras hemos encontrado en Zara y Mango seis bañadores que tienen el don de hacer un tipazo increíble y encima son los que más se llevan este verano.

Con un amplio y generoso escote, festoneados, con apertura en el frontal y con mangas globo como nueva y súper original incorporación, estos seis bañadores de Zara y Mango sientan como un guante y se antojan perfectos para las tardes de playa en las que sólo necesitan un pareo para conseguir un lookazo.

El corte de los bañadores que proponemos es clave a la hora de conseguir ese increíble tipazo del que hablamos. Un amplio escote ayuda a estilizar la figura, un escote festoneado ayuda a que la prenda se ajuste al pecho y un escote asimétrico en un diseño cut out es lo más parecido a llevar un traje de gala cuando simplemente vas en bañador. Así son los seis bañadores de Zara y Mango que hacen un tipazo increíble y encima son los que más se llevan este verano 2021.

Bañador negro con escote de Zara

El bañador negro con escote de Zara tiene un precio de 22,95 euros.

Bañador verde con apertura de Mango

El bañador verde con apertura de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Bañador con mangas globo de Zara

El bañador con mangas globo de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Bañador blanco festoneado de Mango

El bañador blanco festoneado de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Bañador cut out en color azul de Zara

El bañador cut out en color azul de Zara tiene un precio de 25,95 euros.

Bañador con escote festoneado de Mango

El bañador con escote festoneado de Mango tiene un precio de 39,95 euros.