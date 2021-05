Este mono negro de Stradivarius es la solución más low cost a todos los looks del verano porque es elegante y hace súper tipazo.

Los looks del verano, además de ser mucho más frescos y atrevidos, parecen volverse súper low cost. Ya sea porque los tejidos de las prendas veraniegas son más económicos o porque para confeccionarlas se necesita mucha menos tela, el caso es que hacerse con un conjuntazo que nos solucione los looks del verano es súper barato.

Vale que el verano es la época perfecta para apostar por los vestidos imprescindibles del fondo de armario y presumir de moreno, pero a veces, hasta el vestido midi de popelín más bonito de nuestros outfits termina por aburrirnos. Es entonces cuando intentamos recurrir a otro tipo de prendas que nos solucionen los estilismos y que, además de darnos un magnífico resultado de estilo, nos hagan tipazo total. Perfecto para combinarlo con las sandalias mule de tacón ancho que más se llevan esta temporada, este mono negro de Stradivarius que hemos descubierto es la solución más low cost a todos los looks del verano porque es elegante y, lo mejor de todo, hace tipazo.

No es que la elegancia esté entre las características primordiales de un look de verano, pero siempre es un plus a la hora de apostar por una prenda, por muy informal que sea, que nos dé un puntito de sofisticación. En ese sentido, el mono negro de Stradivarius resulta perfecto. Además de por ser de color negro (es una color que ya de por sí resulta elegante), el mono de Stradivarius se ata al cuello de forma cruzada dejando al descubierto la parte de los hombros y creando un escote en forma de lágrima realmente favorecedor.

Además, y uno de los aspectos más relevantes de este mono súper low cost, es que hace tipazo. Al estar atado al cuello y contar con una espalda descubierta, el mono negro de Stradivarius resulta muy estilizador. Además, presenta un corte en la cintura, que enmarca y resalta esa parte de nuestra anatomía y con la que se consigue el efecto tipazo total.

Elegante, con efecto tipazo y súper versátil (es apto para sandalias planas, sandalias de tacón, deportivas, alpargatas...), el mono negro de Stradivarius es la solución más low cost a todos tus looks de verano porque, atención, sólo cuesta 20 euros y sabemos que una vez que lo compres te lo pondrás una vez a la semana, como mínimo.

Así es el mono negro de Stradivarius súper low cost que hace tipazo

Negro, atado al cuello, con la espalda descubierta y de perneras rectas, así es el mono low cost de Stradivarius que te va a salvar los looks del verano. Además de por su color (el negro siempre es el comodín cuando no sabemos qué ponernos), el corte y el diseño del mono lo hace súper ponible para las noches de verano. Unas buenas cuñas de esparto, unos pendientes de colores y un moño despeinado puede ser la combinación perfecta del mono negro de Stradivarius.

Otra opción de estilo que también nos gusta es apostar por el mono negro de Stradivarius con unas sandalias planas con cadenas (que tanto se llevan esta temporada) y darle un toque al usar un pañuelo con un colorido estampado a modo de cinturón. Para las noches de verano en las que refresque, una chaqueta vaquera algo oversize será la mejor combinación.

Pocas pegas se le pueden poner a este mono negro súper low cost y que hace tipazo porque, además de todo, también lo podemos encontrar en marrón, aunque en este tono sus soluciones de estilo se presenten bastante diferentes. Disponible desde la talla XS hasta la XL, el mono negro de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.