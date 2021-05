Zara tiene el conjunto rojo de dos piezas con el que tener el look más elegante para tu graduación a un precio súper 'low cost'.

Muchas ya cuentan los días para por fin dar carpetazo a una de las etapas formativas más bonitas y plenas de la vida de cualquier ser humano para adentrarse en el mercado laboral y poder ser aquello para lo que llevan años preparándose. El final de la vida universitaria viene marcado por los nervios, la incertidumbre, las prisas por terminar y, por supuesto, por la tan deseada graduación. Como era de esperar, dar con el modelito perfecto para un evento de tales magnitudes a muchas les quita el sueño. Para aquellas que estos días andan a la caza de un conjunto de graduación que sea elegante y low cost nosotras les presentamos nuestro último descubrimiento en Zara.

Después de haber descubierto los monos más bonitos para madres de Comunión, teníamos claro que muchas estaríais esperando que os presentásemos el mono negro más elegante y que hace tipazo para ponéroslo en vuestra graduación. Pero el conjunto rojo de dos piezas que hemos encontrado en Zara es mucho mejor que todo eso. Compuesto de un pantalón palazzo tipo pareo y un cuerpo satinado, el conjunto de Zara es perfecto para que apuestes por combinarlo con cualquiera de las tendencias en sandalias para este verano 2021, porque es tan elegante, que dará igual el calzado con el que lo combines para tu graduación.

Es verdad que la tónica dominante para los looks de graduación suelen ser los monos, que nos parecen ideales para este tipo de eventos (y para cualquiera), pero ya hemos comentado en alguna ocasión que estas prendas pueden resultar incómodas para según qué cosas. Por eso, el conjunto rojo de Zara de dos piezas nos parece más que acertado para un look de graduación y, además, tiene un precio súper low cost. Al combinar las dos prendas, que son bastante fluidas, da la sensación de que lo que llevamos es un mono, pero nada más lejos de la realizad.

Se trata de dos piezas independientes que tienen el efecto visual de un mono, pero sin las incomodidades típicas de esa prenda. Un look de graduación diferente a lo que estamos acostumbras y al que podrás darle mucha vida después de ese evento, ya sea combinando ambas prendas o apostando por ellas por separado. ¿Lo mejor? Es que el conjunto rojo de Zara tiene un precio súper low cost (no llega a 55 euros) y con él tendrás el look de graduación más elegante del mundo mundial.

Así es el conjunto de Zara de dos piezas para un look de graduación

La tendencia pareo pisa fuerte y, si la hemos visto en faldas, cómo no la íbamos a ver en pantalones. Palazzo y tipo pareo, así es el pantalón que compone el conjunto rojo de Zara y que en un tejido satinado se antoja perfecto para una graduación. El cuerpo, en el mismo tejido y color, presenta un corte asimétrico súper favorecedor. Ambas prendas juntas dan como resultado un look de graduación súper elegante por el que también podrás apostar como look de invitada.

A la hora de apostar por el conjunto rojo de Zara para una graduación recomendamos combinarlo con unas sandalias de tiras finas en tonos dorados envejecidos y unos pendientes de colores y tamaño XXL. El pelo suelto, con unas ondas desenfadas rematan un perfecto look de graduación

Disponible desde la talla XS hasta la L, el cuerpo rojo y satinado de Zara tiene un precio de 22,95 euros, mientras que el pantalón palazzo cuesta 29,95 euros y está disponible desde la talla XS hasta la XL.