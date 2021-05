Zara y Mango tienen los monos más bonitos y con más estilo para ser una perfecta madre de Comunión por menos de 50 euros.

De todos los eventos, quizás sean las comuniones los que más complicado nos pongan encontrar el look con el que acertar. Una comunión no tiene la relevancia estilística de una boda, pero no es tan informal como una cena con amigas. Esa circunstancia, unida a que cada vez más preferimos apostar por estilismos minimalistas y low cost no nos ayudan a la hora de encontrar el perfecto look de madre de Comunión. O de invitada, que todas tenemos sobrinos que crecen de un día para otro y de repente están haciendo la Comunión.

A la hora de apostar por un estilismo de madre de Comunión, muchas mujeres prefieren ir sobre seguro y decantarse por alguno de los vestidos más ideales de madre de Comunión con los que acertar y suelen hacerlo. Otras, sin embargo, prefieren combinar alguno de los múltiples tops del armario con una blazer y comprarse esta falda midi súper barata y absolutamente irresistible. También las hay que saben que los monos son los perfectos aliados para cualquier evento formal (pero no tanto) y que sólo necesitan apostar por alguno de los peinados más en tendencia para ser la invitada perfecta para subir de nivel.

Pero, al igual que ocurre con las bodas, gastarnos demasiado dinero en una prenda que no vamos a usar tanto como nos gustaría no nos seduce demasiado. Por eso hemos buceado por nuestras firmas low cost preferidas hasta encontrar los monos más bonitos y con más estilo para ser una madre (o una invitada) perfecta de Comunión por menos de 50 euros. Están en Zara y Mango, pero lo mejor de estos monos no es el precio, sino todas las posibilidades de estilo que tienen y que harán que apuestes por ellos para múltiples eventos y en todo tipo de contextos.

A pesar de que en algunas circunstancias los monos resulten algo incómodos (ir al baño a veces es misión imposible), hay que reconocer que este tipo de prendas tienen mucho estilo y son súper favorecedoras. Por eso, estamos encantadas de poder proponerte esta selección de monos súper bonitos y estilosos de Zara y Mango con los que ser una perfecta madre de Comunión.

Lisos, estampados, con frunces, con mangas a la sisa... La selección de monos que os proponemos es bastante amplia y heterogénea para que cada mamá (o invitada) encuentre una prenda que sea de su estilo. Además, todos los monos de Zara y Mango que os proponemos pueden ser perfectamente combinables con una blazer, una americana o incluso un kimono y así darle un toque todavía más estiloso al look de madre de Comunión.

Mono verde agua con escote cruzado de Zara

El mono verde agua con escote cruzado de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Mono de tejido fluido y cuello halter de Mango

El mono de tejido fluido y cuello halter de Mango tienen un precio de 49,99 euros.

Mono en rosa empolvado de Zara

El mono rosa empolvado de Zara tienen un precio de 39,95 euros.

Mono de color rojo con volante en el escote de Mango outlet

El mono de color rojo con volante en el escote de Mango outlet tiene un precio de 34,99 euros.

Mono azul klein satinado de Zara

El mono azul klein satinado de Zara tiene un precio de 29,95 euros.

Mono con manga a la sisa y estampado de flores de Mango outlet

El mono con manga a la sisa y estampado de flores de Mango outlet tiene un precio de 34,99 euros.

Mono azul klein con estampado de flores de Zara

El mono azul klein con estampado de flores de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Mono de lunares y cuello halter de Mango

El mono de lunares y cuello halter de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Mono de color camel y escote de pico de Zara

El mono de color camel y escote de pico de Zara tiene un precio de 39,95 euros.

Mono verde con estampado tropical de Mango outlet

El mono verde con estampado tropical de Mango tiene un precio de 34,99 euros.

Mono amarillo con volante en las tirantas de Mango outlet

El mono amarillo con volante en las tirantas de Mango outlet tiene un precio de 34,99 euros.

Mono de color arena con lazada de Mango outlet

El mono de color arena con lazada en la cintura de Mango outlet tiene un precio de 17,99 euros.